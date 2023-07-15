“شيلي الشنطة “.. بهذه الجملة بدأت مضيفة طيران سعودية الحديث عن أهم المواقف التي تمر بها و تتضايق منها في عملها كمضيفة جوية خلال الرحلات الجوية والتعامل مع الركاب.



حيث كشفت المضيفة آلاء خلاوي، عن أكثر شيء يضايقها من بعض الركاب في الطائرة خلال لقاءها في أحدى البرامج التلفزيونية، ومن بينها طلب الركاب منها وخاصة النساء حمل حقائبهم .







وقالت خلاوي : أكثر الأشياء التي تضايقني من الركاب خاصة الفتيات هو حمل الشنط، مضيفة: على سبيل المثال:” تأتي راكبة وتطلب مني حمل الحقيبة وهذا الأمر بالأصل ممنوع وليس من مهنة المضيفة، خاصة و أن الراكبة تطلب بطريقة غير لائقة أمام الجميع وبأسلوب لا أجده مناسب، وعلى الرغم من أن وجودي للمساعدة ولكن تأمرني بطريقة غير لائقة أمام الجميع فأضطر الأعتذر منها”.



حمل الشنط



وأكملت: في بداية العمل شركة الطيران تدربنا وتركز على عدم حمل الشنط للركاب لأنها ليست من مهامنا وممنوعة.



وضع غير مقبول



وأشارت: في البداية كان الوضع للركاب غير مقبولاً، كان بعضهم يحاولوا أن يتحاشوني و يتعاملوا مع زميلاتي.. فكنت أتضايق.



تقبل واحترام



وتابعت: عندما بدأ الركاب يعرفون إن هناك مضيفات من “بنات سعوديات” في هذا المجال، وجدت تعاملاً جيداً وحتى الراكب أصبح يحترم المضيفة عندما يعرف أنني “بنت بلده” أجد تقبلاً واحتراماً متبادلاً.



المهام الأساسية



وختمت: المهام الأساسية للمضيفة الجوية تتضمن الأمن والسلامة مثل الحرائق والإخلاء وحالات طبية واختناقات، مبينة: المضيف يكون عين الكابتن في المقصورة.







