المدارس الدولية: ما الذي يجب أخذه في الاعتبار قبل إرسال طفلك لمدرسة دولية في مصر؟

تضُج منصات التواصل الاجتماعي في مصر بالشكوى من مصروفات المدارس الدولية، ويتحدث أولياء الأمور حول هذا الأمر باعتباره أزمة تصل إلى ذروتها مع بداية دفع تلك المصروفات. وهنا يطرح السؤال نفسه .. ألا يوجد أنواع أخرى من الأنظمة الدراسية في مصر؟

أنواع الأنظمة الدراسية في مصر

يوجد في مصر العديد من الأنظمة الدراسية فهناك مدارس:

حكومية

تجريبية

خاصة

ناشونال

مدارس الراهبات

مدارس انترناشونال

لماذا التعليم الدولي؟

في الواقع أن الأنواع الستة الأولى وجوه مختلفة لعملة واحدة، لذلك يعزف أولياء الأمور عنها متجهين إلى التعليم الدولي معتقدين أنه يوفر فرصا أفضل لأبنائهم فيما بعد في سوق العمل، ويتضمن التعليم الدولي. المدارس الأمريكية والبريطانية والألمانية والكندية والمدارس اليابانية.

أسعار المدارس الدولية

تُعتبر المدارس اليابانية حتى الآن أرخص مدارس دولية في مصر حيث تبدأ قائمة المصروفات من 13 ألف جنيه، بينما تعد المدارس البريطانية الأغلى وتصل تكلفة العام الدراسي بها إلى 180 ألف جنيه، وفيما يلي قائمة بأبرز هذه المدارس:

المدرسة البريطانية الدولية في 6 أكتوبر : يتم الإعلان عن مصروفات المدرسة بالجنيه الاسترليني وتبدأ من 13 ألف استرليني لمرحلة رياض الأطفال، و 15 ألف للمرحلة الابتدائية، و 18 ألف للمرحلة الإعدادية، و20 ألف للمرحلة الثانوية، وتعتبر أغلى مدارس انترناشونال في مصر

المدرسة البريطانية بالمعادي: تبدأ قائمة المصروفات المدرسية من 6000 يورو، غير شاملة رسوم المواصلات والزي المدرسي، وتكلفة التقديم 100 يورو

مدرسة الشويفات بالتجمع الخامس: تبدأ مصروفات مدارس الشويفات الدولية في مصر من 80 ألف جنيه لمرحلة رياض الأطفال، و100 ألف للمرحلة الابتدائية، بالإضافة 16 ألف جنيه رسوم المواصلات، ويتم تحديد رسوم الأنشطة تبعًا لكل مرحلة دراسية

مدرسة كامبرديج مدينة نصر: تم إعلان قائمة مصروفات هذا العام بداية 57 ألف جنيه لمرحلة رياض الأطفال، وصولًا إلى 90 ألف جنيه للمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى رسوم المواصلات من 10-18 ألف جنيه تبعًا لعنوان الطالب

مدرسة سفنكس الدولية بالقاهرة الجديدة: لا تعتبر ضمن أغلى مدارس انترناشونال في مصر حيث تبدأ المصروفات السنوية من 55 ألف جنيه، علمًا بأن رسوم التقديم عشرة آلاف جنيه تدفع لمرة واحدة

مدرسة مينيس الكوربة (مصر الجديدة): تعتبر مينيس ضمن أرخص مدارس انترناشونال في مصر حيث تبلغ قيمة المصروفات السنوية 27 ألف جنيه لجميع المراحل، غير شاملة رسوم المواصلات والزي المدرسي

خيار مكلف

وهكذا يتضح أن التعليم الدولي يمثل خيارا مكلفا، ورغم ذلك فإذا كنت تفكر في الإقدام على خطوة إرسال أطفالك إلى المدارس الدولية، فينبغي عليك أن تدرس النقاط التالية:

ماذا يتطلب الأمر: عليك أن تكون قادراً على تحمل نفقات كبيرة لسنوات عديدة دون أن يؤثر ذلك على التزاماتك المادية الأخرى

كم تحتاج من الوقت للإعداد: تكلفة المدارس الدولية قد تكون باهظة، لذا كلما كان التخطيط لذلك مبكرا كلما كنت قادراً على النهوض بهذا العبء

احسم أمرك من الآن: فكر جيدا في أوضاعك المالية، فإرسال الأبناء للمدرسة الدولية يمثل التزاما طويل الأمد. عليك أن تتأكد من قدرتك على تحمل تكاليف المدرسة الخاصة في المستقبل المنظور

خذ بعين الاعتبار التكاليف الاضافية: تتجاوز المسألة مجرد الرسوم الدراسية. عليك أن تدفع كذلك تكلفة الزي المدرسي، والنشاط الرياضي، وغيره من الأنشطة

فكر في أطفالك في المستقبل: يتخذ بعض الأزواج قراراً سريعاً بإرسال الابن الأول إلى المدرسة الدولية ثم لا يكون لديهم أي خطة عما سيفعلونه إزاء الأطفال الذين قد يأتون بعده

تجنب التبذير: إذا كنت لا تستطيع إرسال أبنائك الى المدرسة الدولية دون أن تغرق في الديون أو تقويض أهداف مهمة أخرى، فإن هذه ربما لا تكون فكرة جيدة

تصرف بطريقة ذكية: عليك أن تدرس إمكانية دفع الرسوم مبكرا حيث قد تمنح بعض المدارس تخفيضاً لمن يدفع الرسوم مقدماً

استعن بمدرس خصوصي: يمكن أن تحصل على نفس النتيجة بتكلفة أقل عن طريق الاستعانة بمدرسين خصوصيين

“الفشخرة الكاذبة”

وبالطبع لا يمكن تجاهل أن البعض يرسل أبناءه إلى المدارس الدولية من باب “الفشخرة الكاذبة” التي تتجاوز استطاعة الفرد وقدرته المادية من أجل التفاخر والمباهاة والانجراف نحو التقليد الأعمى مما يغرقهم في بحر الديون، رغم أن المثل المصري يقول: ” على أد لحافك مد رجليك”.