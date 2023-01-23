مصر خالية من انفلونزا الطيور

أكد حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، عدم وجود أي حالة إصابة بفيروس انفلونزا الطيور في البلاد سواءً بين الطيور أو بين المواطنين والمقيمين على الأراضي المصرية والوافدين إليها.

ولفت إلى أن آخر حالة انفلونزا الطيور إيجابية سجلت في مصر كانت عام 2018. وقال في تصريحات تلفزيونية “هناك ظهور لمتحورات في أجزاء من العالم تنتشر بين الطيور وقد تنتقل إلى الإنسان”

وعن ظهور طفرة جديدة في انفلونزا الطيور نتيجة لعدوى من حيوان المنك، أكد: “مصر لا تستورد طيور حية ومسألة الهجرة من أستراليا إلى مصر صعبة جدا”، مضيفًا: “هناك تنسيق كامل مع إدارة الخدمات البيطرية بوزارة الصحة، وهناك حملات دائمة من الطب البيطري على مزارع الطيور للتأكد من سلامتها”.

وحذر من تربية الطيور داخل المنزل، قائلا: “أوجه نصائح لمربي الطيور بألا تكون تربية الطيور داخل المنزل مع الأطفال والكبار، وتكون في مكان منفصل عن أماكن المعيشة، والتوجه إلى الطبيب في حالة ظهور أعراض تنفسية”.