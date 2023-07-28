أعلنت مجموعة الشحن والنقل الروسية العملاقة فيسكو عن إطلاق خط شحن مباشر بين روسيا ومصر لتصبح أكبر دولة عربية من حيث السكان جسراً بين روسيا وإفريقيا وحتى دول المغرب العربي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة فيسكو أندريه سيفيريلوف خلال قمة “روسيا – إفريقيا” المنعقدة حالياً في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بحسب موقع “روسيا اليوم“، إن “فيسكو” تعتبر أكبر شركة نقل في روسيا ولديها أكبر أسطول بحري في البلاد وستصبح جسراً بين الاقتصادين الروسي والإفريقي، بما في ذلك دول المغرب العربي وشمال إفريقيا ككل.

وأضاف “أعلنا اليوم فقط عن افتتاح خدمة الحاويات التجارية البحرية المباشرة ما بين ميناء دمياط المصري وميناء نوفوروسيسك الروسي. إنه خط ملاحي كبير إلى حد ما، ونحن نستعد لهذا الحدث خلال نصف العام الأخير. زرنا عدداً من المؤسسات التجارية والشركات في مصر. نتطلع إلى إمكانيات نقل ضخمة، تصل إلى 30 ألف ثلاجة شحن في السنة”.

وتوقع أن تصبح مصر بحكم موقعها الاستراتيجي مركزاً للشحنات من وإلى روسيا، وقال “مما لا شك فيه أن موقع مصر نفسه، ومواقع موانئها يتيح لنا تشغيل البضائع والخطوط الملاحية بسهولة، لا سيما في شمال إفريقيا، وإيصال الشحنات الضرورية إلى وسط إفريقيا”.

وأشار إلى اهتمام “فيسكو” بإطلاق مسارات شحن جديدة إلى الدول الإفريقية، بما في ذلك شمال إفريقيا كالجزائر والمغرب وتونس.

وانطلقت النسخة الثانية من قمة “روسيا – إفريقيا” أمس الخميس في مدينة بطرسبورغ، وتأتي القمة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة.

وتعقد القمة على مدى يومين إلى جانب منتدى اقتصادي وإنساني في سان بطرسبورغ ثاني كبرى المدن الروسية. وتعول موسكو على نجاحها في ضوء استراتيجية توسيع نفوذها في القارة الإفريقية.

وتشارك في القمة وفود من نحو 50 دولة أفريقية، رغم “ضغوط غير مسبوقة” مارسها الغربيون لثني الأفارقة عن الحضور، وفقاً للكرملين.

القمة الروسية الإفريقية