مصر تستخدم للمرة الأولى الذكاء الاصطناعي في التعليم

قررت وزارة التربية والتعليم في مصر بدء البث المباشر للمواد الدراسية المختلفة للعام الجديد، من يوم الأحد 1 تشرين الأول / أكتوبر المقبل، للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، من خلال منصة البث المباشر في وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي.

ولأول مرة، سيتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز في المحتوي المقدم من خلال منصة البث المباشر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2023 /2024، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجاناً عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

يأتي ذلك في إطار حزمة الإجراءات التي وجه بها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي.

وأوضحت الوزارة أن هذه المواد التعليمية والتدريبية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلاً لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، فضلًا عن وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي. ولتحميل المواد التعليمية والتدريبية يمكن الدخول عبر هذا الرابط:

https://moe.gov.eg/elearningenterypage/

