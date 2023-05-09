مصر تستحوذ على أدنى رواتب الموظفين في العالم بتراجعها من 219 دولار إلى 145 دولار

فيما احتلت مصر العام الماضي المركز الأخير بين الدول العربية المتواجدة في قائمة والمركز 100 عالمياً بمتوسط راتب شهري 219 دولارا، تراجع متوسط رواتب الموظفين في مصر هذا العام إلى مستوى أقل ليصل إلى 145 دولار هذا العام.

وساهم التضخم بتراجع يقارب 4 بالمئة في القدرة الشرائية، وتصدر المغرب وجنوب إفريقيا قائمة أعلى الرواتب في أفريقيا بمتوسط ​​رواتب شهرية يبلغ 2031 دولارًا و 2026 دولارًا على التوالي. وتجدر ملاحظة أن متوسط ​​الرواتب يختلف عن الحد الأدنى للأجور ويراد به أن يكون بمثابة مؤشر ، وليس مقياسا شاملا للرفاهية الاقتصادية للبلد.

Average monthly salary after tax:



1. Switzerland ??: $6,144

2. Singapore ??: $4,923

3. Luxembourg ??: $4,918

4. USA ??: $4,232

5. Iceland ??: $4,100

6. Qatar ??: $3,884

7. Denmark ??: $3,551

8. UAE ??: $3,504

9. Netherlands ??: $3,483

10. Australia ??: $3,449

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11. Norway ??:… — World of Statistics (@stats_feed) May 8, 2023