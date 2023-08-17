مصر.. ارتفاع صادرات القطن وسط تراجع القيمة السوقية

أظهر أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة لتحكيم القطن أن إجمالي كمية الارتباطات الخاصة بتصدير القطن المصري منذ بداية الموسم أيلول/سبتمبر 2022 وحتى 12 آب/أغسطس الجاري، بلغ نحو 99 ألف طن، فيما وصلت كميات القطن المشحون للتصدير إلى أكثر من 86 ألف طن، بقيمة تجاوزت 282 مليون دولار، مقابل نحو 64 ألف طن تم تصديرها الموسم الماضي.

وأوضح التقرير أن مصر تصدر أقطانها لأكثر من 20 دولة، جاءت الهند في مقدمتها بأكثر من 40 ألف طن، ثم باكستان والصين. واستحوذت الأقطان الطويلة على النسبة الأكبر من الأقطان المصدرة بـ 80 ألف طن، ثم الأقطان فائقة الطول بنحو 6 آلاف طن.

وشاركت 25 شركة في عمليات التصدير هذا الموسم، كانت على رأسها أبومضاوي، التي صدرت أقطاناً بقيمة 84 مليون دولار، ثم النيل الحديثة بـ 34 مليون ودولار، وحلت الإخلاص ثالثًا بـ 23 مليون دولار، فيما سجلت أسعار القطن المصري في البورصات العالمية 160 سنتًا/ لبرة لصنف جيزة 96، و132 سنتًا لصنف جيزة 94، و129 سنتًا لصنف جيزة 86.

وكانت أسعار القطن المصري الشعر قد تراجعت في البورصات العالمية، للموسم التصديري الحالي 2022/2023 (سبتمبر/ أيلول- أغسطس/ آب) بنسبة 50%، مسجلة نحو 125 سنتا/لبرة (453 جم) ، مقابل أكثر من 240 سنتا/ لبرة الموسم الماضي 2021/2022.

وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر من القطن خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 بلغت نحو 187.4 مليون دولار، إذ قامت بتصدير قطن خام بنحو 112.5 مليون دولار، وخيوط قطنية بقيمة 39.3 مليون دولار، وأقمشة بحوالي 19 مليون دولار.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة لتحكيم القطن، أن المساحة المنزرعة بالقطن هذا الموسم وصلت إلى نحو 250 ألف فدان، مقابل 337 ألف فدان تمت زراعتها الموسم الماضي، فيما استهدفت وزارة الزراعة المصرية زرع نحو 323 ألف فدان موسم 2023.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام 2023 بـ 5500 جنيه لقنطار القطن(157.5 كجم) طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.