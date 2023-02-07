مصرف الراجحي الأوسع انتشاراً في السعودية بأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع

احتل مصرف الراجحي مركز الصدارة بين المصارف العاملة في المملكة العربية السعودية في عدد أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع بنهاية عام 2022 وفق تحليل “أريبيان بزنس” للبيانات السنوية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

وبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي للبنوك في السعودية 16251 جهازاً بنهاية عام 2022، وبلغ عدد الأجهزة التابعة لمصرف الراجحي 4727 جهازاً بنهاية عام 2022، يليه البنك الأهلي السعودي بـ 3065 جهازاً، ثم بنك الرياض بـ 2219 جهازاً، ومصرف الإنماء بـ 1564 جهازاً، والبنك العربي الوطني بـ 1148 جهازاً، والبنك السعودي البريطاني بـ 1086 جهازاً، وبنك البلاد بـ 941 جهازاً، وبنك الجزيرة 622 جهازاً، والبنك السعودي الفرنسي 460 جهازاً.

أما بالنسبة إلى نقاط البيع فقد بلغ عددها 1,423 مليون نقطة بيع، وكان مصرف الراجحي الأكثر انتشاراً بين المصارف بـ 533442 نقطة بيع، يليه البنك الأهلي السعودي بـ 298097 نقطة بيع، ثم بنك الرياض بـ 196911 نقطة بيع، ومصرف الانماء بـ 125247 نقطة بيع، والبنك السعودي الفرنسي بـ 74509 نقاط بيع، والبنك العربي الوطني بـ 68514 نقطة بيع، وبنك البلاد بـ 53741 نقطة بيع، والبنك السعودي البريطاني بـ 42084 نقطة بيع.