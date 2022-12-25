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محمد صلاح يحتفل مع عائلته بالكريسماس

كعادته كل عام، احتفل قائد منتخب مصر، ولاعب ليفربول الإنجليزي بأعياد الكريسماس، هو وعائلته بمنزله في ليفربول، الجديد في احتفال صلاح هذا العام هو الملابس التي ارتداها هو وزوجته وابنتاه، حيث اكتفوا بارتداء ملابس منزلية قطنية.
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احتفل اللاعب المصرى محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، بأعياد الكريسماس بصحبة زوجته وابنتيه، حيث نشر صورة تجمعه مع عائلته احتفالا بأعياد الميلاد، وهم يرتدون ملابس منزلية متشابهة.

وارتدت زوجته جاكت بيجامة ذا لون برتقالي، وارتدت بنتاهما مكة وكيان، جاكت باللون، الأبيض، أما صلاح فارتدى قطعة من اللون الفيروزي القاتم، فيما كانت جميع القطع منقوشة بالرسوم الكارتونية.

وأحضر محمد صلاح شجرة الكريسماس داخل المنزل، وزينها، والتقط الصور أمامها هو وأسرته، وكانوا جميعا جالسين على الأرض.

ونشر محمد صلاح هذه الصور؛ للاحتفال بالكريسماس، على صفحاته الرسمية بمواقع السوشيال ميديا .

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وفى نفس السياق، حرص محمد صلاح وزملاؤه من لاعبى ليفربول، على الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، عن طريق ارتداء غطاء الرأس الخاص بالشخصية الخيالية “بابا نويل”.

وشارك الحساب الرسمي لليفربول على “إنستغرام“، صورا من احتفال اللاعبين والتقاط صورة مجمعة لهم معا من مركز تدريب أكسا، أثناء أداء بعض التدريبات الرياضية.

العودة لمباريات الدوري

وشارك صلاح في استعدادات ليفربول لاستئناف بطولة الدوري، حيث يلتقي نظيره فريق أستون فيلا، مساء غد الإثنين، بعد توقف دام لأكثر من شهر، بسبب إقامة نهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

وكان ليفربول قد ودع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بخروجه من دور الـ 16، بعد خسارته أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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أرقام في حياة صلاح

  • رغم عدم مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم بقطر إلا أن القيمة السوقية لمحمد صلاح ظلت ثابتة،  وبحسب موقع ترانسفير ماركت، فإن القيمة التجارية لصلاح هي 80 مليون يورو.
  • يواصل النجم المصري تقديم الأداء الجيد وتسجيل الأهداف مع فريقه الإنجليزي ليفربول رغم تأخره في الترتيب وخروجه من كأس الرابطة.
  •  سجل محمد صلاح 14 هدفا لفريقه في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
  •  خاض محمد صلاح 14 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول في موسم 2022-2023، بأكثر من 1239 دقيقة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4.
  •  في دوري أبطال أوروبا ، شارك صلاح في 6 مباريات، حيث سجل 7 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.
  • شارك في مباراة واحدة في كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي سجل خلالها هدفا واحدا، ليحقق الرقم القياسي بتسجيله 10 أهداف أمام السيتي.
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