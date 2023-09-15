بعد تبرعه بالدم.. العاهل المغربي محمد السادس يتبرع بمليار درهم لضحايا الزلزال

قرر العاهل المغربي محمد السادس والبنك المركزي التبرع بملياري درهم (نحو 200 مليون دولار) للحساب البنكي المخصص لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الجمعة الماضية وخلف آلاف القتلى والمصابين.

وقررت مجموعة “المدى”(مملوكة للعائلة الملكية المغربية) التبرع بمليار درهم (نحو 100 مليون دولار) إلى الحساب الخاص بضحايا الزلزال.

وجاء في بيان المجموعة أن هذه الخطة “نفذت بناء على اقتراح المساهم الرئيسي، الملك محمد السادس”.

بدوره، أعلن البنك المركزي المغربي، في بيان منفصل، المساهمة بمليار درهم في الصندوق الخاص، بمعالجة الآثار المترتبة على الزلزال.

وفي السياق، قررت العديد من الهيئات الحكومية والخاصة التبرع للحساب البنكي المخصص للضحايا الزلزال.

والأحد، أعلنت الحكومة المغربية فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب، بهدف تلقي المساهمات التضامنية والتبرعات من المواطنين والهيئات الخاصة والعامة.

ومساء الجمعة الماضية، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش أغادير وتارودانت (وسط).

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية، فقد أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و5674 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.

وكان الديوان الملكي المغربي أعلن أن 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا إثر الزلزال، لافتا إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.