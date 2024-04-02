محافظة البصرة تعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا حادث مدرسة

أعلن في محافظ البصرةعن حالة الحداد العام في المحافظة، ولمدة ثلاثة أيام على أرواح تلاميذ مدرسة “زينب الابتدائية” والذين قضوا نتيجة حادث سيرٍ مؤسف في قضاء الهارثة.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت عن القبض على سائق السيارة المتسبب بحادث الدهس الذي راح ضحيته 6 من تلاميذ إحدى مدارس منطقة الهارثة شمالي محافظة البصرة، وإصابة 14 آخرين.

ونقلت تقارير صحفية عن شهود عيان قولهم، إن “سائق الشاحنة فقدَ السيطرة على سيارته، ودهس الأطفال الذين كانوا ما زالوا على الجانب الترابي من الشارع العام، قبل عبورهم إلى الجانب الآخر”، و

وأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، مساء اليوم الثلاثاء، الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا، ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) إن “محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيدانيّ يعلن عن حالة الحداد العام في المحافظة ولمدة ثلاثة أيام على أرواح تلاميذ مدرسة “زينب الابتدائية” والذين قضوا نتيجة حادث سيرٍ مؤسف في قضاء الهارثة”. وأكدت وزارة الصحة في وقت سابق، أن الحادث تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة 10 في حصيلة أولية.

بحزن بالغ وأسى كبير تلقينا نبأ الحادث الأليم في محافظة البصرة الذي أسفر عن وفيات وإصابات بين أبنائنا الطلبة إثر حادث دهس، تواصلنا مع السيد محافظ البصرة للوقوف على تطورات الحادثة المؤلمة، واوفدنا ممثل عن رئاسة الجمهورية الى المدينة للقاء ذوي المتوفين والمصابين.

ندعو الجهات المعنية… — Abdullatif J Rashid عبد اللطيف جمال رشيد (@LJRashid) April 2, 2024