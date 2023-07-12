مويضي المطيري by مويضي المطيري

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قريباً .. توظيف الخليجيين رسمياً بين دول مجلس التعاون

من خلال بوابة توظيف موحدة لاستقطاب الكفاءات الخليجية

مويضي المطيري by مويضي المطيري
توجه إلى «خلجنة» الوظائف بدول مجلس التعاون

تعتزم الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إطلاق “بوابة التوظيف الجديدة”، والتي تهدف إلى استقطاب الكفاءات الخليجية من جميع أبناء دول الخليج لتوظيفهم في الوظائف المعلنة.

ذكر جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الأمانة العامة تسعى من خلال بوابة التوظيف الجديدة إلى استقطاب الكفاءات الخليجية وأن يكون التسجيل فيها متاحاً لجميع أبناء دول الخليج، حسب الشروط والأنظمة والوظائف والشواغر المتاحة، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.

جاء ذلك خلال تقديم الفريق المعني ببوابة التوظيف لمعاليه إيجازاً عن بوابة التوظيف الجديدة، اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023م، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وقال الأمين العام إن بوابة التوظيف الجديدة جرى تطويرها بما يتلاءم مع الأنظمة الجديدة التي تسهل للمتقدم التسجيل من خلالها، وتضمن مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة في التسجيل، بحيث يمكن للمتقدم التسجيل بشكل كامل ومتابعة طلبه، وسيتم اختيار من تنطبق عليه الشروط ويجتاز المقابلات المقررة لكل وظيفة من خلال لجان متخصصة حسب الوظائف المعلنة، مشيراً معاليه بأنه سيتم الإعلان قريباً عن عدة وظائف جديدة في الأمانة العامة.

وثمن الأمين العام الجهود التي يبذلها الفريق المعني بتطوير بوابة التوظيف، وسعيهم لتحديثها بما يواكب التقنيات الفنية الحديثة.

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