تعتزم الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إطلاق “بوابة التوظيف الجديدة”، والتي تهدف إلى استقطاب الكفاءات الخليجية من جميع أبناء دول الخليج لتوظيفهم في الوظائف المعلنة.

ذكر جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الأمانة العامة تسعى من خلال بوابة التوظيف الجديدة إلى استقطاب الكفاءات الخليجية وأن يكون التسجيل فيها متاحاً لجميع أبناء دول الخليج، حسب الشروط والأنظمة والوظائف والشواغر المتاحة، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.

جاء ذلك خلال تقديم الفريق المعني ببوابة التوظيف لمعاليه إيجازاً عن بوابة التوظيف الجديدة، اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023م، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وقال الأمين العام إن بوابة التوظيف الجديدة جرى تطويرها بما يتلاءم مع الأنظمة الجديدة التي تسهل للمتقدم التسجيل من خلالها، وتضمن مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة في التسجيل، بحيث يمكن للمتقدم التسجيل بشكل كامل ومتابعة طلبه، وسيتم اختيار من تنطبق عليه الشروط ويجتاز المقابلات المقررة لكل وظيفة من خلال لجان متخصصة حسب الوظائف المعلنة، مشيراً معاليه بأنه سيتم الإعلان قريباً عن عدة وظائف جديدة في الأمانة العامة.

وثمن الأمين العام الجهود التي يبذلها الفريق المعني بتطوير بوابة التوظيف، وسعيهم لتحديثها بما يواكب التقنيات الفنية الحديثة.

GCC SG: We Seek, Through the New Employment Portal, to Attract Gulf Competencies, and That Registration Is Available to All Citizens of the GCC Countries, In Accordance With the Conditions, Regulations, Jobs and Vacancies Availablehttps://t.co/EG7RvP8Y4I#GCC — مجلس التعاون (@GCCSG) July 12, 2023