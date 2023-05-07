مجزرة جديدة في أمريكا باطلاق نار في تكساس

أعلنت السلطات في ولاية تكساس الأمريكية، أمس السبت، مقتل 8 أشخاص وجرح 7 آخرين في إطلاق نار جماعي داخل مركز تجاري في الولاية، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقبل ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أنّ عدة أشخاص بينهم أطفال أصيبوا بجراح، السبت، في حادث إطلاق نار خارج مركز تجاري يعج بالحركة في مدينة دالاس في ولاية تكساس، وأنّ المشتبه به في الهجوم لقي حتفه.

ووقع عند مركز ألين بريميوم أوتليتس التجاري الذي يبعد 40 كيلومتراً شمال شرق دالاس.

وقالت قناة تلفزيونية محلية، نقلاً عن قائد شرطة مقاطعة كولين، إنّ العديد من الأشخاص أصيبوا، وإن المهاجم قُتل في مكان الحادث.

JUST IN: Eight people were killed and seven victims are hospitalized after a shooting at a Texas outlet mall, officials say. The gunman is also dead. https://t.co/5VmcCfx2Ha pic.twitter.com/fPRKA3AaSw — CNN (@CNN) May 7, 2023

وقال شاهد للقناة التلفزيونية إنّ المهاجم كان يطلق النار من بندقيته في كل مكان.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أفراد الشرطة وهم يسارعون بإخراج المتسوقين من المركز التجاري، ووقوف سيارات الشرطة وعربات الطوارئ على مقربة من المداخل.

وشوهدت دماء على أرصفة خارج المركز التجاري وأغطية بيضاء تغطي ما بدا أنها جثث.

وأصبح إطلاق النار على جموع من الأشخاص شائعاً في الولايات المتحدة، وبلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام، وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016.