متى سيتم إيداع وصرف رواتب موظفي الدولة مع العلاوة السنوية في السعودية؟

أعلنت وزارة المالية السعودية عن تقديم موعد الإيداع والصرف لرواتب موظفي الدولة ليكون اليوم الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2023 بسبب موافقة الموعد المحدد ليوم الجمعة أحد يومي العطلة الرسمية في المملكة.

وكانت وزارة المالية أعلنت، في وقت سابق، أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة سيكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت، سيكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده لأن يوم السبت هو اليوم الثاني من العطلة الأسبوعية الرسمية.

ولأن هذا اليوم (يوم 27 من الشهر الميلادي) مثبت من قِبل وزارة المالية، فمن المفترض أن يتم الإيداع يوم 27 من كل شهر ميلادي. ولموافقة يوم 27 عطلة الجمعة الأسبوعية، فإن بداية من اليوم الخميس السادس والعشرين، ستبدأ عملية إيداع الرواتب في الحسابات البنكية للمستفيدين حتى نهاية اليوم.

ووفقاً لقانون العامل السعودي، فإن العلاوة السنوية سيتم صرفها لموظفي وموظفات الدولة في شهر يناير/كانون الثاني من كل عام ميلادي جديد. ولأن العلاوة السنوية يتم صرفها في يوم صرف الرواتب نفسه أي يوم 27 يناير/كانون الثاني 2023. ولأن يوم الإيداع يوافق اليوم الخميس، فسوف يتم إيداع العلاوة السنوية في ذات التوقيت.

والعلاوة السنوية في السعودية ليست ثابتة، لأنها تختلف من موظف لآخر بناءً على درجته في سلم رواتب الموظفين.

حساب المواطن

كشف برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، عن موعد صرف مبالغ دعم الدفعة الخاصة بشهر فبراير/شباط 2023.

وأوضح البرنامج الحكومي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الدعم سيتم صرفه يوم 9 فبراير/شباط المقبل في حال صدرت “مؤهل” للمستفيدين الذي تم دراسة الأهلية لهم.