متصفح Brave.. تعرف على أبرز مزاياه وعيوبه

يعد متصفح Brave من أكثر متصفحات الإنترنت استخدامًا، ويحظى بشهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، ويعمل على جميع منصات الهواتف الذكية وأجهزة سطح المكتب.

ويؤكد متصفح brave، أنه يضمن لمستخدميه مزايا الأمان وحماية الخصوصية والوقاية من الإعلانات التطفلية التي تزعج العديد من مستخدمي متصفحات الانترنت الأخرى، وذلك حسب موقعه على شبكة الإنترنت.

وفي التقرير التالي نتعرف على مزايا وعيوب متصفح Brave، سواء بالنسبة لأجهزة الحاسوب أو الهاتف الذكي.

متصفح brave

هو متصفح إنترنت مثل جوجل كروم، وموزيلا فايرفوكس، وسفاري، وغيرها من تطبيقات الويب التي تسهل عملية التنقل، والتجول في المواقع، ويدعم المتصفح كافة أنظمة التشغيل سواء على نظام الويندوز أو نظام ماك أو IOS على حد سواء.

تم إطلاق Brave بداية عام 2016، من قبل مؤسس موزيلا السابق بريندان إيك، وهو يعتمد على نفس بنية متصفح “كروم” المسماة كروميوم.

مزايا متصفح Brave

متصفح brave له عدة مزايا، مثل السرعة، والأمان، والخصوصية، والأداء، وهو ما جعل الكثيرين من مستخدمي الإنترنت حول العالم يفضلونه، وأبرزها هي:

منع تتبع المستخدمين وحظر الإعلانات: المتصفح يركز على الخصوصية ويمنع تتبع المستخدمين عبر الإنترنت، ما يعني منع المعلنين من تتبعك، وبالتالي يعطل الطريقة الرئيسة لكسب العديد من مواقع الويب للأموال، وتعتبر من أهم مميزاته حظر الإعلانات بشكل تلقائي، وتوفير خاصية نوافذ التصفح المتخفي، والبحث الخاص، وإضافة VPN لفتح المواقع المحجوبة، وذلك حسب موقعه على شبكة الإنترنت.

لا يشغل مساحة تخزين كبيرة فهو خفيف الوزن، كما أن المتصفح يتيح أكبر قدر من الخصوصية أثناء التصفح على الإنترنت.

يعمل بشكل مجاني تمامًا.

أسرع من متصفحات جوجل، حيث أظهرت الاختبارات أنه يقوم بتحميل الصفحات أسرع مرتين تقريبًا من “chrome” و”Firefox” على أجهزة الكمبيوتر/ Mac، وبسرعة تبلغ 8 أضعاف على الهاتف المحمول، مقارنة بـ”chrome”.

منع جمع البيانات، إذ يستخدم اتصالات “HTTPS” الآمنة كلما أمكن، ولا يجمع بيانات المستخدم أو يبيعها، كما يمنع متتبعات الإعلانات تلقائيًا، ويقدم علامات تبويب مدعومة من شبكة “Tor”، وذلك حسب موقعه على شبكة الإنترنت.

سريع ويحتوي على بعض المميزات الفريدة، حيث يوفر محفظة للعملات المشفرة، كما أن وضع Tor المدمج في المتصفح، يسمح للمستخدمين بالانتقال إلى مواقع “onion”.

التبديل في 60 ثانية، حيث يمكنك استيراد الإشارات المرجعية والإضافات وحتى كلمات المرور المحفوظة في المتصفحات الأخرى بسرعة في حال قررت الانتقال إلى متصفح brave ويستغرق التبديل دقيقة واحدة فقط.

البحث السريع، إذ يقدم بحثًا مستقلاً، ومكالمات فيديو مجانية، وقوائم تشغيل دون اتصال بالإنترنت، وحتى موجز أخبار قابلاً للتخصيص، كما تساعد عملية حظر الإعلانات، وأجهزة التتبع، في تقليل العناصر المرئية أو المخفية على المواقع التي تزورها وهذا يعني تحميلاً أسرع للصفحة، وعمرًا أفضل للبطارية، وحتى توفير بيانات الهاتف المحمول، وذلك حسب موقعه على شبكة الإنترنت.

عيوب متصفح Brave

لا يوجد عيوب جوهرية في المتصفح، لكن هناك بعض الأمور التي ألمح لها الخبراء عبر مواقع أخبار التكنولوجيا العربية، والعالمية.

عدم وجود ملحقات وإضافات، ربما يكون أكبر جانب سلبي لـ Brave هو افتقاره الحالي إلى الامتدادات والوظائف الإضافية والمكونات الإضافية، بينما يبدو أن متصفحات مثل Firefox وChrome وOpera وما إلى ذلك تحتوي على اضافات لكل شيء تقريبًا، فإن مكتبة Brave تقتصر أساسًا على مديري كلمات المرور، وعدد قليل من الإضافات الأخرى.

التصفح الخفي والخصوصية؛ لا يعمل دائمًا بشكل جيد، وكانت هناك بعض المشاكل التي ظهرت في تصفح بعض المواقع، بالإضافة إلى ذلك ظهرت مشاكل خاصة بالخصوصية عند استخدام التصفح الخفي من خلال Tor.

مشكلة تزامن البيانات، حيث هناك مشاكل متعلقة بعدم وجود تزامن لبعض المستخدمين للإشارات المرجعية، والبيانات الأخرى عبر أجهزة متعددة.