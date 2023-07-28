4.9 ملايين سيارة.. مبيعات تويوتا ترتفع 5.1% في النصف الأول من 2023

كشفت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات، الجمعة، أن مبيعاتها زادت 5.1% في النصف الأول من العام الجاري 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل تخفيف قيود توريد أشباه الموصلات، وعلى وجه الخصوص، الطلب القوي في اليابان.

وباعت الشركة نحو 4.9 مليون سيارة على مستوى العالم في الأشهر الستة الأولى حتى نهاية حزيران/ يونيو، بينها سيارات من علامتها التجارية الفاخرة لكزس، مقارنة بنحو 4.7 مليون في الفترة نفسها من 2022.

وقفزت مبيعات تويوتا في اليابان 33.2% لتصل إلى 878 ألفا و215 وحدة في الفترة نفسها على أساس سنوي، بينما تراجعت مبيعاتها في الولايات المتحدة 0.7% إلى ما يزيد قليلا عن مليون سيارة وانخفضت المبيعات في آسيا 0.5 % إلى حوالي 1.5 مليون وحدة.

كما باعت تويوتا في يونيو 10191 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات في أنحاء العالم، بما في ذلك سيارات لكزس، منها نحو خمسة آلاف بيعت في الصين.

سجلت مبيعات الشركة في الصين خلال حزيران/يونيو الماضي أول انخفاض شهري لها في ثلاثة أشهر، حيث انخفضت بنسبة 12.8 % على أساس سنوي إلى 174،548 سيارة.

وانخفضت مبيعات الصين بنسبة 2.8 %في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو.

نمت المبيعات العالمية للمركبات الكهربائية الهجينة بنسبة 37.6 % على أساس سنوي لتصل إلى 292،131 وحدة، وهو ما يمثل أقل من ثلث إجمالي عدد السيارات المباعة في جميع أنحاء العالم الشهر الماضي.