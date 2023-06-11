موعد مباراة الأهلي والوداد البيضاوي اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يتواجه فريقا الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري الأحد 11 حزيران/يونيو الجاري في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا وكلاهما يسعى لخطف اللقب.

وتقام المباراة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بعدما شهد استاد القاهرة الدولة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 2-1.

نتيجة مباراة الذهاب

فاز الأهلي على ضيفه الوداد 2-1، في مباراة الذهاب.

افتتح الجنوب أفريقي بيرسي تاو التسجيل للأهلي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول (45+4)، ليضيف محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة 59.

وقلص الوداد الفارق إلى 1-2 في الدقيقة 86 عن طريق البديل سيف الدين بوهرة.

ألقاب الأهلي والوداد

الوداد هو حامل اللقب في العام الماضي بعد فوزه على الأهلي نفسه 2-0، ولديه في جعته 3 ألقاب (1992، 2017، 2022)، أما الأ÷لي فهو حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب بعد فوزه بالبطولة 10 مرات (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021).

من الحكم الذي سيدير النهائي؟

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما وييسا سيقود نهائي إياب دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والأهلي المصري.

موعد وتوقيت مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

المباراة التاريخ التوقيت الملعب الوداد البيضاوي – الأهلي الأحد 11 حزيران/يونيو 22:00 محمد الخامس (توقيت مكة المكرمة)

تنطلق صافرة بداية نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد البيضاوي في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، و10:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر والأردن والسودان وقطر وسوريا ولبنان و11:00 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا؟

تعتبر قنوات “بي إن سبورتس” الناقل الحصري والوحيد لبطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بما في ذلك كأس العالم للشباب تحت 20 سنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.