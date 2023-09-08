ما هي مجموعة العشرين وكيف تعمل ولماذا تجتمع سنويا؟

يجتمع كبار الرؤساء ورؤساء الوزراء من جميع أنحاء العالم في العاصمة الهندية دلهي في الوقت الحالي استعدادا لانطلاق القمة السنوية لزعماء مجموعة العشرين “G20”.

وتقام فعاليات القمة الـ 18 لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصاديات العالم في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر الجاري، وتستهدف تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

على هامش إحدى اجتماعات مجموعة العشرين

ما المقصود بمجموعة العشرين؟

مجموعة العشرين “G20” هي المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي.

تؤدي مجموعة العشرين “G20” دورا مهما في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي، وتهتم بجميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.

تعقد قمة مجموعة العشرين سنويا، تحت قيادة رئاسة دورية.

ركزت مجموعة العشرين في البداية إلى حد كبير على قضايا الاقتصاد الكلي الواسعة، لكنها وسعت جدول أعمالها منذ ذلك الحين ليشمل التجارة وتغير المناخ والتنمية المستدامة والصحة والزراعة والطاقة والبيئة وتغير المناخ ومكافحة الفساد.

متى بدأت مجموعة العشرين؟

تأسست مجموعة العشرين عام 1999 بعد الأزمة المالية الآسيوية.

وبدأت مجموعة العشرين كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية.

Arrivals for #G20 Summit in full swing!



UAE President and Ruler of Abu Dhabi Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan received by MoS @HMOIndia @nityanandraibjp.



PM @JustinTrudeau of Canada received by MoS @MSDESkillIndia & @GoI_MeitY @Rajeev_GoI.



President @RTErdogan of Türkiye… pic.twitter.com/OLe4J5MZ8o — G20 India (@g20org) September 8, 2023

تمت ترقية مجموعة العشرين إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لعام 2007.

في عام 2009 تمت تسميتها “المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي”.

أول اجتماع لمجموعة العشرين

من هم دول العشرين بالترتيب؟

هناك 20 عضوًا في المجموعة بالإضافة إلى إسبانيا الضيف الدائم، هي:

الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا.

من هم دول العشرين بالترتيب؟

كيف تعمل قمة العشرين؟

تقود رئاسة مجموعة العشرين جدول أعمال المجموعة لمدة عام واحد وتستضيف القمة.

تتكون مجموعة العشرين من مسارين متوازيين: مسار التمويل ومسار شيربا.

يقود وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية مسار المالية، بينما يقود مبعوثو وممثلو قادة مجموعة العشرين مسار شيربا.

وليس للفريق أمانة دائمة. يتم دعم الرئاسة من قبل الترويكا – الرئاسة السابقة والحالية والقادمة. وخلال رئاسة الهند، ستضم الترويكا إندونيسيا والهند والبرازيل على التوالي.

السعودية استضافت مجموعة العشرين 2020 عن بعد بسبب كورونا

من هو الشيربا؟

“الشيربا” هو مبعوث دبلوماسي يمثل حكومته في التحضير للمفاوضات والاتفاقيات الرئيسية قبل انعقاد القمم الدولية.

يظهر الشيربا في قمة مجموعة العشرين وقمة الدول الصناعية السبع، فضلا عن المؤتمرات التي تنعقد بمشاركة رؤساء الدول.

قمة العشرين 2021

الهدف من “الشيربا” هو توفير الوقت والتمهيد للمفاوضات بين رؤساء الدول في القمة المنعقدة، وتقتصر مهامه على التفاوض والتحضير وليس له أي صلاحية في اتخاذ القرارات النهائية بشأن الاتفاقيات.

ويكون لكل دولة مشاركة في قمة دولية فريق “شيربا” متخصص في الشؤون الخارجية والمالية.

ويبدأ دور الفريق عندما يقوم قائد الدولة المستضيفة للقمة بدعوة ممثلين عن الدول الأعضاء في القمة، للمشاركة في وضع جدول أعمال القمة والاقتراحات والقضايا الواجب طرحها، إلى جانب حضور الاجتماعات والجلسات مع نظيره في الدول الأعضاء المشاركة، والتحضير للمفاوضات وإعداد بيانات القمة.

وقبل انعقاد القمة يقوم “شيربا” برفع التقارير لرئيس الدولة التي توضح الوضع القائم للمفاوضات، والاتفاقيات والمواضيع المطروحة.

مصطلح “شيربا” ينحدر من جنوب آسيا، حيث إنها جماعة نيبالية مهمتها حماية جبال الهمالايا وقيادة المتسلقين للوصول إلى قمم الجبال.