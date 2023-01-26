ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي 2023؟

سيكون ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، مساء اليوم الخميس، مسرحاً لمواجهة مرتقبة تجمع الاتحاد والنصر في نصف النهائي لكأس السوبر السعودي 2023 فيما يلتقي الهلال والفيحاء في الطرف الآخر.

وسيخوض النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو اختباره الجدي الأول مع النصر منذ قدومه قبل شهر.

ويسعى نادي الاتحاد هو الآخر إلى مواصلة السير نحو لقب غائب عن خزائن النمور منذ فترة.

ومن المتوقع أن تؤثر مباراة النصر ضد الاتحاد في السوبر السعودي على مسار الفريقين خلال الموسم الحالي بسبب المنافسة الشرسة في دوري المحترفين.

ويمتلك النصر والاتحاد قائمة كبيرة ومتنوعة من العناصر المميزة، سواء من المحليين أو المحترفين الأجانب.

ما هو موعد مباراة النصر والاتحاد؟

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد؟

تبث مباريات كأس السوبر السعودي على قنوات SSC.

وتنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع مجاناً.

كيف تتابع مباراة النصر والاتحاد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكن متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

تشكيل النصر أمام الاتحاد

سيكون تشكيل النصر أمام الاتحاد، بحسب تقارير، على النحو التالي بعد استقرار المدير الفني رودي جارسيا.

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

رباعي خط الدفاع: سلطان الغنام – على لاجامي – ألفارو جوانزليس – عبد الإله العمري.

ثلاثي وسط الميدان: عبد الإله الخبيري – عبد المجيد الصليهم – عبد الرحمن غريب.

الخط الأمامي: كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا – بيتي مارتينيز.

تشكيل الاتحاد أمام النصر

استقر المدير الفني البرتغالي نونو سانتو على تشكيل الاتحاد أمام النصر في كأس السوبر السعودي.

حارس المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: احمد حجازي- أحمد شراحيلي- مهند الشنقيطي- هوساوي.

خماسي الوسط: برونو هنريكي- طارق حامد- هيلدر كوستا- رومارينهو- عبد الرحمن العبود.

قلب الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.