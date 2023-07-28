ماهي المواصفات الجمالية عند ملاك الإبل في السعودية؟

يحرص ملاك الإبل في السعودية ومنطقة الخليج، من باب الفخر والجاه، على اقتناء المنقيات التي تحظى بقدر كبير من صفات الجمال، خاصة عند مشاركتهم في سباقات مزايين الإبل، حيث تعرف المنقية بأنها الخيار التي تخرج من باقي الإبل ولو كانت كلها سمان.

وبحسب تقرير لـ”أخبار 24″؛ ذكر مالك الإبل والحاصل على المركز الأول في منقيات المجاهيم سعد السبيعي، إن للناقة مواصفات محددة بالنسبة للجمال، تتمثل بأن يكون عظمها “جبراً، وطويلة، وراهية، ووسيعة”.

ويرى، أن صفات الجمال تشمل الناقة التي يكون غاربها “ناسعاً وطويلاً ومرتفعاً”، ورقبتها خارجة، أو هزعاً وخدها عريض، معتبراً أن المغاتير يجب أن تكون أذنها نازلة وطفاحة.

ويجد السبيعي، أن هذه المميزات هي التي تجعل أبواب المراهنة على جمال المنقية مفتوحاً على مصراعيه، وتزيد نقاطها في المسابقات، وأنهم قد يعمدون على إعادة اختيار المنقية أكثر من مرة، حتى يتم اختيار المناسبة