ماهي أعلى كفاءة لتخزين الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق؟

كشفت شركة ترينا ستورج عن بيانات تشغيلية موثقة ومستقلة حول أحد مشاريعها لتخزين الطاقة الكهروضوئية على مستوى المرافق باستطاعة 150 ميجاواط، والتي أظهرت أداءً واقعياً قوياً من حيث الكفاءة والموثوقية طويلة الأمد، وظهرت فيها كفاءة التيار المستمر بثابت بلغ 95.2% وكفاءة دورة الشحن والتفريغ على مستوى النظام من 87.1% والتي تعد الأعلى كفاءة بين الأنظمة الضخمة.

ما أبرز نتائج الاختبارات الميدانية لنظام تخزين الطاقة الكهروضوئية من ترينا ستورج في مشروع الـ150 ميجاواط؟

أكدت الاختبارات الميدانية المستقلة التي أجرتها جهات مرموقة كبـ “يو إل سوليوشنز” و”مركز شهادات الجودة الصيني” أن نظام ترينا ستورج حقق نسبة كفاءة تيار مستمر تبلغ 95.2%، واحتفظ بنسبة 98% من الطاقة المخزنة بعد أكثر من عام كامل من التشغيل. كما حقق النظام كفاءة دورة شحن وتفريغ كاملة بمعدل 87.1%، مما يجعله من أكثر الأنظمة الضخمة كفاءة في القطاع حالياً1.

أسس تصميم نظام ترينا ستورج (Elementa) و مزاياه التقنية

تم بناء النظام ضمن سلسلة “إليمينتا” الذكية بمكونات داخلية متقدمة من الشركة، حيث يركز التصميم على:

المرونة وقابلية التوسع : ملائم لمشاريع الطاقة على مستوى المرافق.

: ملائم لمشاريع الطاقة على مستوى المرافق. نظام ذكي لإدارة الحرارة : يحفظ درجة حرارة خلايا البطارية ضمن ثلاثة درجات مئوية فقط.

: يحفظ درجة حرارة خلايا البطارية ضمن ثلاثة درجات مئوية فقط. انخفاض استهلاك الطاقة المساعدة : بنسبة لا تتجاوز 1.8%.

: بنسبة لا تتجاوز 1.8%. تقليل فقد الطاقة بنسبة 30 % مقارنة بالأنظمة التقليدية.

مقارنة بالأنظمة التقليدية. إنتاج إضافي سنوي يقدر بـ200,000 كيلوواط ساعي بفضل الإدارة الحرارية الفعالة والكفاءة العالية1.

كيف ينعكس أداء النظام على الجدوى الاقتصادية وموثوقية التخزين؟

سيظل النظام يحتفظ بـ98% من الطاقة المخزنة القابلة للاستخدام بعد سنة تشغيل، مما يحد كثيراً من الفاقد ويثبت القوة الدورانية (الشحن/التفريغ) للبطاريات.

بعد سنة تشغيل، مما يحد كثيراً من الفاقد ويثبت القوة الدورانية (الشحن/التفريغ) للبطاريات. تؤدي هذه الموثوقية إلى خفض التكلفة المستوية للتخزين بنسبة 15-20 % مقارنة بالمعدلات القطاعية، مما يعزز جدوى التمويل والاستثمار في المشروع.

مقارنة بالمعدلات القطاعية، مما يعزز جدوى التمويل والاستثمار في المشروع. تسمح الكفاءة العالية للنظام بالدخول في تطبيقات متعددة: تحكيم الطاقة، تنظيم التردد، وخدمات المخزون، لتحقيق عوائد متنوعة وتقليل زمن استرداد رأس المال1.

خضعت النتائج لعمليات تقييم دقيقة ومستقلة وفق معايير صارمة من جهات رائدة، مما يمنح العملاء والشركاء ثقة عالية في جودة وشفافية الأداء. وأفاد مسؤولو ترينا ستورج ويو إل سوليوشنز أن هذه الإنجازات نتيجة تكامل فني فعلي وموثوقية مثبتة في بيئة تشغيلة حقيقية، مما يعزز مكانة الشركة في توفير حلول تخزين ذات كفاءة عالمية وشفافية عالية في تقارير الأداء