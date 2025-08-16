فريق التحرير by فريق التحرير

مانيثو.. تطبيق مصري يحيي لغة الحضارة الفرعونية بالذكاء الاصطناعي

كيف يترجم الذكاء الاصطناعي الهيروغليفية القديمة

حجر الرشيد في الأعلى وفي الأسفل جزء من اللوحة المنسوجة

تمكن المطور المصري أحمد الخولي من ابتكار تطبيق “مانيثو”، وهو مترجم فوري للنقوش الهيروغليفية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. يتيح التطبيق للمستخدمين التقاط صور للنقوش على الآثار، ليقوم بترجمتها فورًا إلى لغات مختلفة مثل الإنجليزية والعربية. وجاءت فكرة التطبيق من رغبة الخولي في مساعدة زوار المتاحف والمعابد على فهم المعاني الكامنة وراء النقوش القديمة. وقد نال “مانيثو” إعجاب الزوار الأجانب، الذين أشادوا بسهولة استخدامه وقدرته على تعزيز تجربتهم في استكشاف الحضارة المصرية.

يُعدّ التطبيق ثمرة تعاون بين خبراء في علوم الحاسوب وعلم المصريات، وحصل على دعم تقني من شركة هواوي، التي قدمت الموارد التقنية والخدمات السحابية. بالإضافة إلى الترجمة، يشتمل التطبيق على ميزات الواقع المعزز، حيث يمكن للشخصيات التاريخية مثل الملكة نفرتيتي أن “تتحدث” مع الزوار وتروي قصصها، مع خطط مستقبلية لإضافة تجارب الواقع الافتراضي لتوفير رحلة افتراضية متكاملة داخل الأماكن الأثرية.

يذكر أن اسم التطبيق جاء تيمناً بـ مانيتون السمنودي وهو مؤرخ تاريخ مصر القديمة وكان كاهناً ومؤرخاً مصرياً من سمنود (محافظه الغربيه) كتب تاريخ الدولة المصرية بدقة وقسم التاريخ المصري الى 30 أسرة ووثق تاريخ مصر منذ توحيدها على يد مينا ( نارمر ) وحتى بداية عصر البطالمة بعد غزو الإسكندر الأكبر لمصر فى منتصف القرن الرابع ق.م وعاش في المملكة البطلمية في أوائل القرن الثالث ق.م خلال الفترة الهلنستية في عهد الملك بطليموس الثاني “حوالي 280 ق.م”.

