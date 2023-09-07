ماكرون: لن نرفع علم روسيا في أولمبياد 2024

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء لصحيفة “ليكيب” الرياضية، إن “العلم الروسي لا يمكن أن يكون موجودا في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.. في وقت ترتكب روسيا جرائم حرب”.

وفي رده عن سؤال حول احتمال مشاركة رياضيين روس في الأولمبياد بصفة فردية قال ماكرون: “آمل بأن يكون هذا قرارا ضميريا في العالم الأولمبي. ليس على الدولة المضيفة أن تقرر ما يجب على اللجنة الأولمبية الدولية أن تقوم به”.

وأضاف ماكرون: “بالطبع، لا يمكن أن يكون هناك علم روسي في أولمبياد باريس، أعتقد أن هناك إجماعا على ذلك، لأن روسيا كدولة لا مكان لها في وقت ترتكب جرائم حرب وترحّل أطفالا”.

وتابع الرئيس الفرنسي: “المسألة الحقيقية التي سيتعين على العالم الأولمبي أن يتخذ قرارا بشأنها هي تلك المتعلقة بهؤلاء الرياضيين الروس الذين كان بعضهم يستعدون طيلة حياتهم، وقد يكونوا أيضا ضحايا هذا النظام”.

« Une année de fierté française »



Emmanuel Macron s'exprime pour « L'Équipe » avant la Coupe du monde de rugby et les Jeux de Paris https://t.co/1INDM4o77y pic.twitter.com/d6wpqiUUmO — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 6, 2023

لكن كيف يمكن التمييز بين الرياضيين الروس المتواطئين مع النظام والضحايا؟ قال ماكرون: “هذا هو السؤال الحقيقي”.

وتابع بأنه ينبغي على اللجنة الأولمبية الدولية أن تتخذ قرارا عادلا ويفهمه الأوكرانيون، مضيفا: “هذا هو التوازن الذي علينا تحقيقه”.