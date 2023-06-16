وصلت أصغر حاجة مستفيدة من مبادرة طريق مكة لخدمة ضيوف الرحمن من تركيا وهي طفلة تبلغ من العمر عامين وتدعى ماراي جيكجين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ماراي جيكجين، التي تبلغ من العمر عامين، هي من مواليد العام 2021 وهي أصغر مستفيدة من مبادرة طريق مكة في تركيا، حيث أصر والداها على أن تسلك معهم أقصر الطرق وأسهلها، في رحلة إيمانية، ورغم بعد المسافة، من مطار إسطنبول إلى مكة المكرمة، عبر مبادرة “طريق مكة” لخدمة ضيوف الرحمن، لتكحل عينيها بأطهر البقاع، وتخطو خطواتها الواثقة في ساحات الحرم الشريف والمشاعر المقدسة.

وستبقى تفاصيل رحلة ماري جيكجين إلى مكة المكرمة خالدة في ذاكرتها، عندما تتنقل بين المشاعر المقدسة، وتسمع أصوات الحجاج يرفعون أصواتهم بـ “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك”، وستفصح ماراي عن رأيها بهذه الرحلة الجميلة يوماً ما.