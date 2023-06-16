. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

أصغر حاجة.. وصول ماراي التركية أصغر مستفيدة من مبادرة طريق مكة

ماراي جيكجين أصغر حاجة مستفيدة من مبادرة طريق مكة لخدمة ضيوف الرحمن من تركيا

. .. by . ..
ماراي جيكجين أصغر حاجة مستفيدة من مبادرة طريق مكة لخدمة ضيوف الرحمن

وصلت أصغر حاجة مستفيدة من مبادرة طريق مكة لخدمة ضيوف الرحمن من تركيا وهي طفلة تبلغ من العمر عامين وتدعى ماراي جيكجين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ماراي جيكجين، التي تبلغ من العمر عامين، هي من مواليد العام 2021 وهي أصغر مستفيدة من مبادرة طريق مكة في تركيا، حيث أصر والداها على أن تسلك معهم أقصر الطرق وأسهلها، في رحلة إيمانية، ورغم بعد المسافة، من مطار إسطنبول إلى مكة المكرمة، عبر مبادرة “طريق مكة” لخدمة ضيوف الرحمن، لتكحل عينيها بأطهر البقاع، وتخطو خطواتها الواثقة في ساحات الحرم الشريف والمشاعر المقدسة.

وستبقى تفاصيل رحلة ماري جيكجين إلى مكة المكرمة خالدة في ذاكرتها، عندما تتنقل بين المشاعر المقدسة، وتسمع أصوات الحجاج يرفعون أصواتهم بـ “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك”، وستفصح ماراي عن رأيها بهذه الرحلة الجميلة يوماً ما.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا