لكل عصر لصوصه..كيف تحافظ على سيارتك الحديثة من السرقة؟

يختلف لصوص هذه الأيام، عن أسلافهم الذين كانوا يخفون وجوههم، أو يسرقون في ظلمات الليل، وبعيدا عن الأعين، كما اختلفت أساليبهم وأدواتهم التي يستخدمونها، فكما أن لكل وقت أذانا كما يقال، فإن لكل عصر لصوصه.

لصوص لكن أذكياء..

اللص أو السارق في هذه الأيام يواكب التكنولوجيا الحديثة، وعندما أدخلت شركات السيارات التكنولوجيا الخاصة بغلق الأبواب وفتحها، اعتقدت أنها تؤمنها من السرقة، ولم تراع ذكاء اللصوص، الذين استطاعوا أن يجدوا حلولا بسيطة لفك شفرتها، ومن ثم تشغيل السيارة والسير بها.

كيف يسرق اللصوص السيارة الحديثة؟

السيارات الحديثة التي تعتمد في فتحها على نظام Keyless أو بدون مفتاح يقول نادي السيارات “إيه دي إيه سي ADAC” الألماني، إنها أكثر عرضة للسرقة، حيث يسهل سرقة البيانات المسجلة على المفتاح والسيارة.

طرق السرقة

يقوم اللص بتمديد الإشارات اللاسلكية بين السيارة والمفتاح، ليتمكن من اختراق السيارة، وذلك عن طريق أجهزة متوفرة وليست باهظة التكلفة.

يمكن للص استنساخ نسخة إلكترونية للمفتاح، حيث يتم استخدام مفتاح يعرف باسم “ بلانكو “، يتم تخزين بيانات السيارة عليه بعد توصيل جهاز “لابتوب” في قابس الجهاز السابق ذكره.

“، يتم تخزين بيانات السيارة عليه بعد توصيل جهاز “لابتوب” في قابس الجهاز السابق ذكره. التقاط الإشارة من المفتاح الأصلي، وإرسالها إلى جهاز إرسال آخر، وتخزينها واستخدامها بعد ذلك.

إرسال إشارات تشويش أثناء غلق السيارة، فتظل السيارة مفتوحة دون علم صاحبها.

تقول الشرطة الأمريكية إن هذا النوع من السرقة لا يستغرق سوى دقيقتين، وفي المملكة المتحدة تشير الإحصاءات إلى حدوث عملية سرقة كل خمس دقائق عام 2019.

ما هي أكثر السيارات الحديثة عرضة للسرقة؟

في دراسة عن الموضوع نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن هناك مجموعة من السيارات من دون مفتاح، التي تعد الأكثر مبيعًا في بريطانيا، معرضة للسرقة، ومن أبرزها:

فورد فوكس

نيسان

جولف

نيسان قاشقاي

في المقابل، ميزت الصحيفة، نوعا من السيارات، التي تعد آمنة، ويصعب سرقتها، لأنها لا تحتوي على نظام التشغيل عن بعد، وهي سيارات “فوكسهول كورسا”، و”جاجوار“ و”لاند روفر” حيث زودت بتقنية راديو فائقة النطاق تمنع من تتبع إشارات السيارة اللاسلكية

كيف تحافظ على سيارتك من السرقة؟

يمكن لمالك السيارة تفادي سرقة سيارته من خلال عدة طرق:

استخدام “ قفل عجلة القيادة ” أو “كلبش الإطارات” .

” أو . التأكد من غلق كل الأبواب وسلامة مقابضها.

إبعا د مفتاح السيارة عن النوافذ القريبة من الشارع حتى لا تسرق إشارته

تركيب أجهزة بطريقة احترافية يصعب على السّارق الوصول إليها، كجهاز “إيموبيلايزر” IMMOBILIZER، أو جهاز GPS، أو MINI GPS، أو مفتاح سرّي لمنع تشغيل السيّارة.

يُفضّل ركن السيّارة في أماكن مغفلة، أو في أماكن مُضاءة ومجهّزة بكاميرات مُراقبة.

أو …اشتر سيارة “جاجوار أو لاند روفر”، أو “فوكسهول كورسا”.. إن كان في استطاعتك.