للمرة الأولى.. السعودية تتوج بذهبية الألعاب الرياضية العربية

توج المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، ليل الجمعة، بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في دورة الألعاب العربية الـ 15 في الجزائر بعد فوزه على المنتخب السوري الأولمبي (5 – 4) بركلات الترجيح عقب تعادلهما (1-1) في الوقت الأصلي للمباراة النهائية.

وعلى ملعب 19 مايو في مدينة عنابة الجزائرية، وضع صهيب الزيد الأخضر السعودي في المقدمة بتسجيله أول أهداف اللقاء عند الدقيقة 11، وأدرك المنتخب السوري التعادل عن طريق مارديك مارديكيان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع للشوط الأول.

وعجز المنتخبان عن إضافة مزيد من الأهداف خلال مجريات الشوط الثاني، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب السعودي، ومنحته الميدالية الذهبية، فيما حصل المنتخب السوري على الميدالية الفضية.

47 ميدالية حصيلة المشاركة السعودية في دورة الألعاب العربية بالجزائر

اختتمت المنتخبات السعودية، أمس الجمعة، مشاركتها في دورة الألعاب العربية الـ 15 في الجزائر، بتحقيقها (9 ميداليات) في اليوم الأخير للدورة، رافعةً رصيدها إلى 47 ميدالية، بعد أن شاركت بـ 17 لعبة منها 14 أولمبية وثلاث بارالمبية، علماً أن الرقم السابق في دورة 2011 بالدوحة بلغ 45 ميدالية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتوج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الوفد السعودي في الدورة، لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه سند سفياني، بذهبية منافسات +84 كجم بعد فوزه على نظيره الأردني محمود سجان، في ختام منافسات الكاراتيه التي أقيمت في القاعة البيضاوية بالعاصمة الجزائرية الجزائر.

ونال لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي، ذهبية مسابقة (فردي) الرجال بتغلبه في النهائي على نظيره الجزائري مهدي بو بولوسة بنتيجة 1/3، في اللقاء الذي أقيم بالقاعة الرياضية بولاية بتيبازة الجزائرية.

وأحرز المنتخب السعودي لكرة اليد فضية المسابقة بخسارته في نهائي الدورة من نظيره القطري بنتيجة 24 – 38 في اللقاء الذي جمعهما في مدينة وهران، وكانت الحصة الأولى للقاء قد انتهت للفريق القطري 18 – 14.

وفي المنافسات الأخرى، حققت لاعبة المنتخب السعودي للكاراتيه منال الزيد برونزية منافسات “كاتا فردي سيدات”، ونالت زميلتها شمسة آل مسلم برونزية منافسات (الكومتيه) للسيدات فوق 68 كجم، وحصل زميلهما فرج الناشري برونزية منافسات (تحت 84 كجم) فئة كومتيه، فيما حقق الأخضر برونزية “كاتا جماعي رجال” بمشاركة مسفر الأسمري وفاضل الغمغام وعبدالله المالكي.

ونالت لاعبة المنتخب السعودي لرفع الأثقال نجود خرمي برونزية الخطف (وزن +81) بعد أن رفعت 59 كجم.