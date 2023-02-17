كيف ينفق الشباب أموالهم في عصر التيك توك وانستغرام؟

لطالما حير الشباب كبارهم. شباب اليوم ليسوا مختلفين. وفي الواقع، إن تصرفات الشباب تدعو للحيرة. لديهم القليل من النقود وأذواق باهظة الثمن. إنهم يثمنون الراحة والضمير الاجتماعي، كما جاء في تقرير نشرته مجلة “الايكونوميست” عن كيفية انفاق الشباب أموالهم وتوجهاتهم الاستهلاكية في عصر “التيك توك” و”انستغرام”؟

يريد الشباب أن يكون التسوق في آن واحد سلساً وشخصياً. إنهم يتوقون إلى الأصالة بينما هم منغمسون باستمرار في عالم رقمي مبتذل. عندما يبدأون في الإنفاق بجدية، تحاول العلامات التجارية فهم أذواقهم وكيفية تسوقهم. وستحدد الإجابات الحقبة التالية من الاستهلاك.

أعداد الشباب المطلقة هائلة. الاتحاد الأوروبي هو موطن لما يقرب من 125 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات (أصغرهم سيصبح مستهلكاً في السنوات القليلة المقبلة) و 34 سنة. الولايات المتحدة الأمريكية لديها 110 ملايين شخص من جيل الألفية وجيل ما بعد الألفية (الجيل زد)، أي ثلث سكان البلاد. وقد بلغ الإنفاق السنوي للأسر التي يرأسها جيل الألفية وجيل ما بعد الألفية 2.7 تريليون دولار في عام 2021، أي حوالي 30% من إجمالي الإنفاق.

وقد وجدت دراسة أجرتها شركة الاستشارات “ماكنزي”، ونُشرت في عام 2022، أن ربع جيل ما بعد الألفية يشككون في قدرتهم على تحمل تكاليف التقاعد، فيما يعتقد أقل من النصف أنهم سيمتلكون منزلاً في أي وقت.

عدم اليقين بشأن المستقبل

وقد يشجع عدم اليقين بشأن المستقبل على الإنفاق المندفع لموارد محدودة في الوقت الحاضر. وقد تم تعطيل الشباب بسبب تفشي وباء كوفيد -19 أكثر من الأجيال الأخرى وهم الآن يستمتعون بالتعافي في مختلف نواحي الحياة. وذكرت دراسة “ماكينزي”، أن انفاق جيل الألفية الأمريكي (المولود بين 1980 وأواخر التسعينيات) كان أكثر بنسبة 17% في العام المنتهي في مارس 2022 مقارنة بالعام السابق. على الرغم من هذا التعافي قصير المدى من الأيام المظلمة للوباء، فإن احتمالاته على المدى الطويل أقل بكثير. لقد راكم جيل الألفية الأمريكي وجيل ما بعد الألفية ثروة أقل من الجيل اكس (مواليد 1965 – 1976) أو جيل “البومرز” (مواليد 1946 – 1964) في نفس العمر.

وقد يشجع الوصول السهل إلى وسائل الدفع على زيادة إنفاق الأموال. وأظهر مسح آخر أجرته “ماكنزي” في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، أن 45% من الأوروبيين في سن المراهقة وأوائل العشرينات من العمر يخططون لنوع ما من التبذير في الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما قال 83% من “البومرز” لا لمثل هذا الإسراف في الانفاق.

ووجدت “فورستر”، وهي شركة لأبحاث السوق، أن معظم مستخدمي تطبيقات “اشتر الآن، وادفع لاحقاً” يبلغ عمرهم حوالي 20 عاماً.

عادات التسوق لدى الشباب

ومن نواحٍ عديدة ، يتم تحديد عادات التسوق لدى الشباب، مثل حياتهم، من خلال “اقتصاد الانتباه” – أي شراء الأشياء عبر الإنترنت بصورة أسرع وأسهل بكثير من رحلة إلى المتاجر. ويعني انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك العديد من الطرق الجديدة لجذب انتباه المستهلكين. ولم يعرف المتسوقون الشباب عالماً بدون هواتف ذكية. يقضي أكثر من ثلثي الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عاماً أربع ساعات أو أكثر على هواتفهم النقالة كل يوم. وتأتي هذه الاحصائيات متزامنة مع عصر Airbnb و “أمازون” و “أوبر”. يريد الشباب أن يكون تسوقهم خالياً تماماً من المصاعب.

ويبدو أيضاً أن عالم الإنترنت فائق السرعة قد قلل من التفاوتات في أوقات التسليم الطويلة. ووجدت دراسة أجرتها “سيلزفورس”، عملاق برمجيات الأعمال ، أن أفراد جيل ما بعد الألفية في امريكا هم الأكثر قابلية من بين جميع الفئات العمرية في توصيل البقالة في غضون ساعة. وتقول دراسة “فورستر” إنهم أكثر عرضة من بقية السكان لاستخدام هواتفهم للدفع مقابل التسوق.

إنهم يحبون الاشتراكات، وغالباً ما يفضلون الوصول المشترك إلى المنتجات بدلاً من الملكية الكاملة. وأدى هذا التوجه إلى تعزيز مواقع التأجير عبر الإنترنت (مثل Rent the Runway للأزياء) وخدمات البث المباشر. وقد يكون المستثمرون قد أقلعوا عن متابعة “نتفليكس” لكن جيل ما بعد الألفية لم يفعل ذلك؛ فالشركة تبقى واحدة من أشهر العلامات التجارية بين تلك الفئة العمرية في أمريكا.

كيفية اكتشاف الشباب العلامات التجارية

لقد غير الإنترنت أيضاً كيفية اكتشاف الشباب للعلامات التجارية. إن الإعلانات المطبوعة أو اللوحات الإعلانية أو التلفاز قد أفسحت المجال لوسائل التواصل الاجتماعي. ويعتبر تطبيق “انستغرام” التابع لشركة “ميتا” ، و تطبيق “تيك توك”، وهو تطبيق صيني لمشاركة الفيديو، هما المكان المفضل الذي يبحث فيه الشباب عن الإلهام، لا سيما للسلع التي تبدو مهمة مثل الموضة والجمال والملابس الرياضية. ويمكن لمقاطع الفيديو التي يبثها المستخدمون على “تيك توك” أن تدفع حتى العلامات التجارية الصغيرة إلى شهرة سريعة الانتشار. وتضيف هذه التطبيقات بشكل متزايد ميزات تسمح للمستخدمين بالتسوق دون مغادرة النظام الأساسي على الإطلاق. وتذكر دراسة “ماكينزي”، أن ستة من كل عشرة أمريكيين دون سن 25 عاماً أكملوا عملية شراء على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2021. ويتبع البعض النموذج الصيني “للتجارة الاجتماعية” من خلال المزج بين الترفيه المباشر والمتجر.

ولا يتم تجنب المتاجر المادية تماماً، طالما أن التجربة تبدو شخصية، ومن الناحية المثالية، تدمج العالمين الافتراضي والمادي. وتستهدف “نايكي”، على سبيل المثال، بنجاح المشترين الشباب من خلال السماح لهم بتصميم مدربيهم الخاصين على موقعها على الإنترنت، لتسلم مشترياتهم شخصياً بعد حضور فصل رقص في المتجر، ثم تشجيعهم على تقييم العلامة التجارية في مراجعة على “تيك توك” أو “انستغرام”.