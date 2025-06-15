كيف تغير التسويق في عصر الذكاء الاصطناعي؟

تشير خبيرة التسويق روث أومالي إلى كيفية إعادة رسم الذكاء الاصطناعي لدور قادة التسويق ومهامهم الجديدة، وتجيب على استفسارات أريبيان بزنس حول تبدل المشهد في عالم التسويق حيث يبزغ عصر جديد من الاستراتيجية والرؤى.

– كان رؤساء إدارة التسويق أشبه بمايسترو يدير مجموعة من الأدوات، ما الذي تغير وإلى أي مدى مع الذكاء الاصطناعي؟

روث أومالي: لا تزال صورة قائد التسويق كمايسترو صحيحة لكن “الأوركسترا” تطورت. مايسترو التسويق اليوم لا ينجز الابداع بل يضبط تناغم البيانات والأتمتة والذكاء الاصطناعي، مع الخلاصة البشرية بتوقيت فوري. أصبح هذا المنصب يذهب أبعد من توليد العملاء المحتملين من تحديدهم وجذبهم ورعايتهم، وابتكار القصص وبناء العلامة التجارية اليوم، أصبح يتطلب إلماما تكنولوجيا وقابلية تأقلم استراتيجية، لأن خبراء التسويق بحاجة لتلبية تطلعات الجمهور حيث يكون ويتزايد خوض الجمهور حالياً تجارب مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. وبدلا من أن يحل الذكاء الاصطناعي بديلا عن مايسترو التسويق، ساهم الذكاء الاصطناعي بتوسيع أدوات المايسترو وكفاءته. فالذكاء الاصطناعي يساهم بتمكين خبراء التسويق بخلاصات سريعة وتعامل أسهل مع المعطيات المعقدة، مع القدرة على تأسيس روابط مخصصة أكثر وقابلة للتوسيع وأكثر ارتباطاً بالجمهور من أي وقت مضى.

– هل ترين مبالغة في قدر الذكاء الاصطناعي؟ وهل كان ذلك جهد تسويقي ناجح؟

روث أومالي: هناك مبالغة في تقدير الذكاء الاصطناعي كم تم إبخاس قيمته في ذات الوقت. فبينما تجاوزت الواقع ضجة السوق حول الأتمتة الكاملة والحلول السحرية بنقرة واحدة في بعض الأحيان، أثبت الذكاء الاصطناعي فعاليته المذهلة في المجالات الأكثر أهمية للمسوقين. من التحليلات التنبؤية وتخصيص المحتوى إلى تقسيم الجمهور وتحسين الأداء في الوقت الفعلي، يُعيد الذكاء الاصطناعي بالفعل تشكيل التسويق الحديث. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك حزمة غوغل القوية للذكاء الاصطناعي، التي تشمل حملات أقصى أداء ، والبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتوليد الطلب. تستخدم هذه الحملات التعلم الآلي لتحليل سلوك المستخدم ونيته وسياقه في الوقت الفعلي، ثم تقديم أكثر المواد الإبداعية صلةً بمنظومة غوغل بأكملها. والنتائج مذهلة فعلاً. وعند استخدامه بعناية، لا يُحسّن الذكاء الاصطناعي الكفاءة فحسب، بل يُطلق العنان لاستهداف أذكى، ورسائل أكثر ارتباطاً بالجمهور المستهدف، ونتائج قابلة للقياس وقابلة للتوسع.

– هل تتفقين مع الخبير الاقتصادي (دارون أسيموغلو، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا) الذي كان متشككًا في الذكاء الاصطناعي قائلًا إنه لا يتوقع أن يتولى الذكاء الاصطناعي التسويق أو المحاسبة خلال السنوات الخمس المقبلة؟

روث أومالي: أحترم وجهة نظره، لكنني أختلف معه باحترام. لم يكن الذكاء الاصطناعي مُصممًا أبدًا لإدارة التسويق بشكل كامل، فلم يكن ذلك هو الهدف. بل هو هنا لتعزيز دور المسوقين، لا ليحل محلهم. في الواقع، تتجاوز إمكانات الذكاء الاصطناعي التسويق بكثير. فنحن نشهد تطوراتٍ في تطوير المنتجات، وخدمة العملاء، والعمليات، وحتى النمذجة المالية التنبؤية. ولكن في مجال التسويق تحديدًا، تتضح قيمته بالفعل: يُساهم الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال في ابتكار الحملات، والاختبارات الإبداعية، وتجارب اختبار A/B، المعروف أيضًا باختبار التقسيم ، وتحسين معدلات التحويل، وشراء الوسائط، ورسم خرائط رحلة العميل. ومع تسارع الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة، ستشهد السنوات الخمس القادمة تكاملًا أعمق. سيظل الجانب البشري أساسيًا دائمًا: فالاستراتيجية، والتعاطف، والإبداع، والحكم الأخلاقي ستبقى أمورًا لا غنى عنها. ولكن من وجهة نظري، سيصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه في فرق التسويق عالية الأداء.

– مع الإنترنت، كان هناك شعورٌ بوفرة تبادل المعرفة، والآن مع الذكاء الاصطناعي، هل سيتغير ذلك؟ هل سيفكر الناس مليًا في أن ما ينشرونه على الإنترنت سيُؤخذ ويُعاد توظيفه بعد الاستيلاء عليه لتدريب الذكاء الاصطناعي؟

روث أومالي: هذا قلق مشروع، خاصةً بين منشئي الفيديو/المحتوى وخبراء المعرفة المتخصصين. مع ذلك، أعتقد أن الشفافية والموافقة في استخدام البيانات أمران حاسمان، ومع تطور أطر العمل، سنحقق توازنًا أفضل. بدلًا من إغلاق تبادل المعرفة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدفعنا إلى إنشاء محتوى أعلى قيمة، قائم على الخبرة، وخاص، يتمتع بأهمية استراتيجية أكبر، وليس فقط ما يمكن إلغاؤه بسهولة على الإنترنت.

– هل أصبحت تخشين مشاركة بعض الأفكار التسويقية؟

روث أومالي: مشاركة الأفكار هي طريقتنا في النمو كمحترفين وكقطاع. لقد تعلمت الكثير من زملائي وأقراني، وأؤمن بالمساهمة في هذا التبادل.أنا واثقة من أن الميزة الاستراتيجية الحقيقية تأتي من الخبرة والسياق والتفكير الإبداعي – وهي أمور لا ينقصها الانفتاح. بل على العكس، فإن المشاركة تبني الثقة والمصداقية، وغالبًا ما تؤدي إلى شراكات أقوى ونتائج أفضل.

– يجادل البعض بأن الذكاء الاصطناعي يُتيح فرصة إعادة تعريف الأدوار والمسؤوليات داخل فرق التسويق، وتحويل التركيز إلى مهام ذات قيمة أعلى، هل تتوقعين حدوث ذلك؟

– روث أومالي: بالتأكيد! إنه يحدث بالفعل. يُلغي الذكاء الاصطناعي العديد من الجوانب اليدوية المُستهلكة للوقت في التسويق، مما يسمح للفرق بالتركيز على الاستراتيجية والابتكار والتواصل البشري. تتطور الأدوار لتتطلب تفكيرًا متعدد التخصصات: يجب على المسوقين اليوم أن يكونوا جزءًا من التحليل والتقنية أيضًا. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون بمثابة مساعد قوي، لكن القائد البشري هو من يُحدد اتجاه الرحلة وقيمها.