كم تبلغ ثروة البرتغالي كريستيانو رونالدو الصافية؟

كريستيانو رونالدو أحد أشهر الرياضيين في العالم وأكثرهم ثراء أيضا، وقد صنفته مجلة فوربس في بأنه أعلى الرياضيين دخلا في العالم عامي 2016 و2017 فما حجم ثروته الصافية؟

وفقا لتقارير عدة يصل حجم ثروة رونالدو الصافية إلى نحو نصف مليار دولار أمريكي وقد جمعها اللاعب الشهير من عدة مصادر على رأسها الراتب الشهري وأيضا حقوق الرعاية والإعلانات.

المصدر الأساسي لثروة كريستيانو رونالدو هو الراتب وكذلك مكافآت الفوز، ويجمع اللاعب مبالغ أخرى كبيرة من اتفاقيات الرعاية.

يرتبط النجم البرتغالي أيضا شركته الخاصة سي.آر7 المتخصصة في النظارات والملابس والعطور والأحذية.

أرقام في مسيرة كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو أشهر رياضي في العالم ويتباعه 500 مليون مستخدم على تطبيق انستجرام.

انتقل رونالدو من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزيي مقابل 23.6 مليون دولار في 2021.

أول رياضي بلعبة جماعية يسجل إيرادات تتجاوز مليار دولار في 2020 وهو ثالث أغلى لاعب في العالم بعد لاعب السلة الأمريكي ليبرون جيمس والأرجنتيني ليونيل ميسي.

الثروة مرشحة للزيادة بعض العرض السعودي

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية مؤخرا أن رونالدو يقترب من التوقيت لنادي النصر السعودي لمدة عامين ونصف العام مقابل 208 ملايين دولار.