صندوق الاستثمارات السعودي يكشف حقيقة انتقال كريم بنزيما إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي

عاد المهاجم الفرنسي الدولي، كريم بنزيما، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية عام 2022، لصدارة أخبار انتقالات الميركاتو الشتوي الحالي، بعد إثارة عدد من الصحف الإنجليزية، رغبة نادي مانشستر يونايتد، ونادي تشليسي، في ضم الفرنسي الدولي.

وأثار المهاجم كريم بنزيما، الجدل في نادي اتحاد جدة السعودي، خلال الفترة الماضية، بعد تغيبه عن تدريبات الفريق، وسط تقارير إعلامية تؤكد معاقبته من قبل المدير الفني للفريق، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

موقف الصندوق من رحيل كريم بنزيما

في أول تسريب عن موقف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من انتقال الفرنسي الدولي، كريم بنزيما، من نادي اتحاد جدة، حيث أكد الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، أن صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة الرياضة السعودية، يرفضون رحيل المهاجم الفرنسي عن عميد الأندية السعودية نادي اتحاد جدة، بشكل رسمي.

وقال المعلق الرياضي، بن جاكوبس، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، الاثنين، عن رفض السعودية، عرض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع كريم بنزيما، كما أكد عدم اتخاذ نادي تشيلسي عملاق لندن، قرارا حتى الآن لضم المهاجم الفرنسي في الميركاتو الشتوي الحالي.

A Karim Benzema exit in January from Al-Ittihad is being downplayed by sources. Senior PIF and Ministry figures intent on keeping him as part of the Saudi Pro League project. A move to #MUFC being dismissed. No approach from Chelsea to date either. They are still deciding… pic.twitter.com/7paEHO1OMj — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 15, 2024

وأكد جاكوبس، على أن السعودية تنظر إلى بنزيما البالغ من العمر 36 عاما، على أنه جزء مهم من المشروع الرياضي الكبير في المملكة، ومشروع تطوير دوري روشن السعودي.

سبب غياب بنزيما عن معسكر الفريق

وعن سبب تغيب بنزيما عن معسكر فريق اتحاد جدة، تؤكد الرواية الرسمية إلى أن سبب تأخره هو إعصار منعه من مغادرة جزر موريشيوس، بينما تقول بعض الشائعات، أن المهاجم الفرنسي، لاعب ريال مدريد السابق لا يريد البقاء في الدوري السعودي.

وانضم المهاجم الفرنسي الدولي، كريم بنزيما، إلى نادي اتحاد جدة السعودي، في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد، في عقد مدته 3 سنوات، براتب سنوي يقدر بـ 200 مليون يورو، ليسجل حتى الآن 12 هدفًا، ويصنع 5 آخرين، خلال 20 مباراة رسمية، خاضها مع النمور حتى الآن.

أندية القمة الإنجليزية تدرس التعاقد كريم بنزيما

أعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عرضا لضم المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، استعدادا لتقديمه لنادي اتحاد جدة السعودي.

فيما يدرس نادي تشيلسي الإنجليزي، حسب صحيفة “تيليجراف” الإنجليزية، التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة السعودي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب رغبة اللاعب فى العودة إلى أوروبا من جديد.

ويضع عملاق لندن أنظاره على نجوم الدوري السعودي للمحترفين، الذين يبدو أنهم لم يتأقلمون مع الأجواء، ويريدون العودة إلى أوروبا.

بينما يفكر نادي أرسنال الإنجليزي، حسب شبكة “فوتبول لندن” البريطانية، في التعاقد مع كريم بنزيما، لمدة 6 أشهر، لدعم هجومه، وذلك في ظل التوقعات برغبة المهاجم الفرنسي، في العودة لأوروبا.