المغرب سينفق 5 مليارات دولار لتنظيم كأس العالم 2030

كشفت دراسة أعدتها مؤسسة “صوجي كابيتال جستيون” التابعة لبنك “Société Générale” المغربي، أن التكلفة الإجمالية لتنظيم بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم المشتركة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال ستتراوح ما بين 15 و20 مليار دولار، مشيرة إلى أن التكلفة على المغرب ستبلغ قرابة 5 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يحتضن المغرب 30 مباراة في 6 مدن هي الرباط والدار البيضاء وطنجة وأكادير ومراكش وفاس.

وكان مونديال قطر الأخير الذي أقيم بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/أكتوبر من العام 2022 قد كلف الدولة الخليجية قرابة 220 مليار دولار، في حين أن التقرير تتوقع وصل تكاليف كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حوالي 25 مليار دولار.

وفصلت الدراسة التكاليف المحتملة والمقدرة في 5.5 مليار دولار، منها بناء وتجديد الملاعب، والبنية التحتية للمواصلات والنقل، ومراكز التدريب، والجانب التنظيمي.

وقال التقرير إن المغرب يعتزم تشييد ملعب جديد بالقرب من الدار البيضاء بسعة تناهز 93 ألف شخص بكلفة تناهز 600 مليون دولار، بالإضافة لأكثر من 1.1 مليار دولار من أجل تجديد الملاعب الحالية.

وستبلغ تكلفة تطوير خدمات النقل والطرق قرابة 1.7 مليون دولار، بالإضافة إلى 800 مليون دولار لتطوير مراكز التدريب، و1 مليار دولار كنفقات للجوانب التنظيمية واللوجستية.

مصادر التمويل

وتطرقت الدراسة لمصادر التمويل الممكنة والمتاحة، وأوردت ثلاث مصادر هي:

الميزانية العامة للدولة التي ستتحمل الميزانية تكاليف بناء وتجديد الملاعب ومراكز التدريب ما بين 2024 و 2030 وذلك بما يناهز 2.5 مليون دولار. المقاولات العمومية، التي ستمول المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية وشبكة النقل والمواصلات سيكون من قبل المؤسسات والمقاولات العمومية ذات التسيير المستقل وذلك عن طريق القروض البنكية أو اللجوء إلى سوق السندات الداخلي. وتصل الكلفة على هذا المستوى إلى 1.7 مليار دولار. مصادر تمويل أخرى كإمكانية الحصول على قروض خارجية ميسرة وعلى المساعدات من بلدان أخرى من أجل تمويل تكاليف الجوانب التنظيمية، بهدف تغطية تمويل بمليار دولار.