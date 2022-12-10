كأس العالم 2022: 100 ألف دولار لحكم المباراة النهائية  

بعد الحديث عن أجور اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وقيمة المكافآت التي سيحصلون عليها، نظير مشاركاتهم في البطولة، وكذلك ما سيحصل عليه كل ناد شارك منه لاعبون، يأتي الحديث عن أجور الحكام، وكيفية اختيارهم.

فقد تساءلت شبكة “إن بي سي سبورت” الأمريكية في تغريدة على موقع تويتر حول المبلغ الذي سيتقاضاه حكم شارك في كأس العالم قطر 2022.

How Much Will World Cup Referees Make in Qatar? https://t.co/7WVHi1SmQW — NBC Chicago (@nbcchicago) November 23, 2022

وقالت الشبكة بناء على تقارير سابقة استندت على أجور الحكام في مونديال روسيا 2018 ، إن متوسط الأجور يبلغ 70 ألف دولار لحكم الساحة على أقل تقدير خلال مشاركته في البطولة، وقد تقل أو تزيد وفقا لعدد المباريات التي يديرها، وكذلك وفقا لأهمية المباراة وقوتها، كما يرتفع الأجر للحكم الذي سيدير النهائي.

اقرأ أيضا:

ويختلف الحال في بطولة قطر، عن بطولة روسيا، فلا شك أن زيادة إيرادات الفيفا ستصب في صالح الجميع، كما أن المبلغ الذي كان في روسيا اختلف عن المبلغ الذي كان في بطولة 2014 بالبرازيل، حيث كان

الحكم يحصل على 50 ألف دولار عن مشاركته في المونديال.

أجور الحكام في مونديال قطر

حكم الساحة

ومن المتوقع أن يحصل حكم الساحة في البطولة على مبلغ تعاقدي يتراوح بين 90 إلى 100 ألف دولار و5 آلاف دولار عن كل مباراة.

الحكم المساعد وحكم الفار

سيكون مبلغ التعاقد مع الحكم المساعد 35 ألف دولار و3 آلاف دولار عن كل مباراة وهي نفس الأرقام التي سيحصل عليها حكام تقنية الفيديو في هذه النسخة من بطولة كأس العالم.

اختار الفيفا 36 حكما رئيسيا للمشاركة في دور المجموعات من البطولة، وبعد ذلك تم تصفيتهم حسب لجنة التقييم.

محكمات لأول مرة

يذكر أن بطولة كأس العالم في قطر هي الأولى من نوعها على الإطلاق التي يتم فيها اختيار ثلاث حكام من السيدات، وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ البطولة منذ انطلاقها قبل 92 عامًا، وهن الفرنسية ستيفاني فرابارت، والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، كما تم اختيار 3 حكام من النساء مساعدات، وهن البرازيلية نوزا باك، والمكسيكية كارين دياز مدينا، وكاثرين نيسبيت.