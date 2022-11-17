كأس العالم.. نهاية جيل من عظماء كرة القدم

تعد بطولة كأس العالم التي تنطلق الأحد المقبل في قطر الفرصة الأخيرة لمجموعة من اللاعبين الكبار، والذين سيشكل غيابهم ضربة موجعة لأساطير اللعبة على مستوى العالم.

وتضم قائمة نجوم اللعبة المودعين للمونديال عقب النسخة الحالية مجموعة من الأسماء اللامعة بينهم رونالدو وميسي وبنزيمة ونيمار.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت” المتخصصة بتغطية الأحداث الرياضية فإن نجوما كبارا يتوقع أن تكون مشاركتهم في كأس العالم في قطر هي الأخيرة هم:

• منذ كأس العالم 2006 في ألمانيا مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، أبرز النجوم الحاضرين في بطولات كأس العالم:

• رغم كبر سن كل من كريستيانو “37 عاما” وميسي “35 عاما” فإن مونديال قطر لن يختلف كثيرا بالنسبة للاعبين، لكن كل لاعب سيسعى لتعزيز مكانته على حساب منافسه، في ظل رغبة كل منهما في أن يصبح الأعظم في تاريخ اللعبة.

• قد تكون كأس العالم في قطر هي الأخيرة لرونالدو وميسي.

• ينضم لقائمة اللاعبين الذين قد لا نشاهدهم في المونديال مرة أخرى كل من نيمار توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي وكيفين دي بروين وكريم بنزيمة وغيرهم.

• تطول قائمة اللاعبين الذين قد يكون المونديال هو الاخيرة بالنسبة لهم لتشمل الإسباني سرجيو بوسكيتس والبولندي ليفاندوفسك والأماني توماس مولر.

• ستترك كأس العالم في قطر حالة من الفراغ في ظل انتهاء جيل واستعداد جيل جديد لتسلم الراية.

• تدخل بلجيكا كأس العالم في قطر في نهاية عصر جيل من اللاعبين المميزين والذين قاربت مسيرتهم على الانتهاء مثل هازارد وفيرميلاين وكومباني، ودي بروين.

وستكون كأس العالم في قطر نهاية جيل كامل من اللاعبين الذين كان وجود أي لاعب منهم في أي مباراة يعطيها قيمة وبريقا.