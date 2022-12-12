مباراة المغرب وفرنسا: المغرب يحصد 25 مليون دولار على الأقل مقابل مشاركته في نصف النهائي

تحصل الفرق المشاركة في كأس العالم على جوائز مالية متفاوتة حسب الأدوار التي تصل إليها.

والوصول إلى الدور قبل النهائي يضمن حصول الفريق على 25 مليون دولار، في حال احتلال المركز الرابع

أما الفريق صاحب المركز الثالث فسيحصل على 27 مليون دولار، فيما سيحصل الوصيف على مبلغ 30 مليون دولار

أما الفريق الذي سيتوّج باللقب في بطولة كأس العالم 2022، فسيتحصل على مبلغ وقدره 42 مليون دولار.

اقرأ أيضا:

جوائز الفيفا في كأس العالم

خصص الفيفا جوائز مالية لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر بإجمالي 440 مليون دولار ، وبزيادة بلغت 40 مليون دولار عن النسخة السابقة من الكأس التي استضافتها روسيا في عام 2018.

فيما كان إجمالي قيمة جوائز نسخة كأس العالم 2014 التي استضافتها البرازيل تساوي 358 مليون دولار.

منحت الفيفا 2.5 مليون دولار للفرق التي نافست على التأهل لكأس العالم 2022.

أما الفرق التي تأهلت بالفعل للمونديال وبلغ عددها 32 فريقا في ثماني مجموعات، فقد تحصّلت على مبلغ تسعة ملايين دولار لكل فريق مقابل المشاركة، بغضّ النظر عن نتائج المباريات.

تحصل الفرق التي تأهلت لدور الستة عشر أو ثمن النهائي على مبلغ 13 مليون دولار لكل فريق.

وتحصل الفرق المتأهلة لدور الثمانية أو ربع النهائي على 17 مليون دولار لكل فريق.

هذا، وخصّص الفيفا مبلغ 50 ألف دولار قيمة معدّات وأجهزة رياضية للدولة التي ستفوز بجائزة اللعب النظيف في هذا المونديال.

وسيحصل الفريق الفائز بالبطولة على كأس مطلية بالذهب، فضلا عن ميداليات ذهبية. أما الفريقان في المركز الثاني والثالث فسيحصلان على ميداليات فقط.

الفرق الحاصلة على كأس العالم:

البرازيل (خمس مرات).

إيطاليا، وألمانيا (أربع مرات لكل منهما)؛

والأرجنتين، والأورغواي، وفرنسا (مرتين لكل فريق)؛

إنجلترا وإسبانيا (مرة واحدة)،

أما قطر، التي استضافت البطولة، فبحسب الرئيس التنفيذي للمونديال خالد الخاطر، من حديث أدلى به لوكالة الأنباء القطرية، تناهز عوائد تنظيم البطولة ستة مليارات دولار.