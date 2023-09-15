كيفية مشاهدة مباراة الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري اليوم في كأس السوبر الأفريقي 2023

يحتضن استاد مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية، عند الساعة التاسعة من مساء غد الجمعة 15 أيلول/سبتمبر، المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا واتحاد العاصمة الجزائري بطل مسابقة كأس الكونفدرالية، على لقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

ويسعى الأهلي لتحقيق اللقب للمرة التاسعة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسىي كأكثر أندية القارة السمراء فوزاً به.

وتوّج الأهلى بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بينما فاز اتحاد العاصمة بلقب كأس الكونفدرالية على يونغ أفريكانز التنزاني.

🇪🇬 الأهلي 🆚 اتحاد العاصمة 🇩🇿



أبرز أرقام طرفي كأس السوبر الإفريقي خلال مسابقات الأندية في موسم 2022/23! 🔢#TotalEnergiesCAFSC | #SuperAfricaInTaif pic.twitter.com/2EiqXsFY30 — كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) September 13, 2023

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي

ستقوم شبكة قنوات “بي ان سبورتس” صاحبة الحقوق الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبث مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بنقل مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة، وقد اختارت القناة beIN Sports HD 6 لعرضها، وانتدبت التونسي عصام الشوالي ليكون معلقاً حيادياً بين الفريقين العربيين.

ويخوض الأهلي مباراة كأس السوبر الأفريقي للمرة الـ11 في تاريخه، في حين يسجل اتحاد العاصمة ظهوره الأول. وستكون هذه هي المباراة الثالثة التي تجمع بين الفريقين، بعد لقائهما في دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عام 2005، حينما فاز الأهلي 1-0 ذهاباً في الجزائر، وتعادلا 2-2 إياباً بالقاهرة.

سجل أبطال كأس السوبر الأفريقي

الفريق عدد الألقاب السنة الأهلي المصري 8 2002, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2021 (مايو), 2021 (ديسمبر) الزمالك المصري 4 1994, 1997, 2003, 2020 مازيمبي الكونغولي 3 2010, 2011, 2016 النجم الساحلي التونسي 2 1998,2008 الرجاء البيضاوي المغربي 2 2000 ,2019 إينيمبا النيجيري 2 2004 ,2005 الترجي التونسي 1 1995 الوداد البيضاوي المغربي 1 2018 أفريقيا سبورت الإيفواري 1 1993 هارتس الغاني 1 2001 نهضة بركان المغربي 1 2022 أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 1 1996 أسيك الإيفواري 1 1999 المغرب الرياضي الفاسي 1 2012 الوفاق سطيف الجزائري 1 2015 ماميلودي ساندانز الجنوب أفريقي 1 2017