كيفية مشاهدة مباراة الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري اليوم في كأس السوبر الأفريقي 2023

يحتضن استاد مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية، عند الساعة التاسعة من مساء غد الجمعة 15 أيلول/سبتمبر، المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا واتحاد العاصمة الجزائري بطل مسابقة كأس الكونفدرالية، على لقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.
ويسعى الأهلي لتحقيق اللقب للمرة التاسعة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسىي كأكثر أندية القارة السمراء فوزاً به.
وتوّج الأهلى بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بينما فاز اتحاد العاصمة بلقب كأس الكونفدرالية على يونغ أفريكانز التنزاني.
كيفية مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي
ستقوم شبكة قنوات “بي ان سبورتس” صاحبة الحقوق الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبث مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بنقل مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة، وقد اختارت القناة beIN Sports HD 6 لعرضها، وانتدبت التونسي عصام الشوالي ليكون معلقاً حيادياً بين الفريقين العربيين.
ويخوض الأهلي مباراة كأس السوبر الأفريقي للمرة الـ11 في تاريخه، في حين يسجل اتحاد العاصمة ظهوره الأول. وستكون هذه هي المباراة الثالثة التي تجمع بين الفريقين، بعد لقائهما في دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عام 2005، حينما فاز الأهلي 1-0 ذهاباً في الجزائر، وتعادلا 2-2 إياباً بالقاهرة.
سجل أبطال كأس السوبر الأفريقي
|الفريق
|عدد الألقاب
|السنة
|الأهلي المصري
|8
|2002, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2021 (مايو), 2021 (ديسمبر)
|الزمالك المصري
|4
|1994, 1997, 2003, 2020
|مازيمبي الكونغولي
|3
|2010, 2011, 2016
|النجم الساحلي التونسي
|2
|1998,2008
|الرجاء البيضاوي المغربي
|2
|2000 ,2019
|إينيمبا النيجيري
|2
|2004 ,2005
|الترجي التونسي
|1
|1995
|الوداد البيضاوي المغربي
|1
|2018
|أفريقيا سبورت الإيفواري
|1
|1993
|هارتس الغاني
|1
|2001
|نهضة بركان المغربي
|1
|2022
|أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي
|1
|1996
|أسيك الإيفواري
|1
|1999
|المغرب الرياضي الفاسي
|1
|2012
|الوفاق سطيف الجزائري
|1
|2015
|ماميلودي ساندانز الجنوب أفريقي
|1
|2017