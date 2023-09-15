by فادي طنّوس

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كيفية مشاهدة مباراة الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري اليوم في كأس السوبر الأفريقي 2023

by فادي طنّوس
كأس السوبر الأفريقي

يحتضن استاد مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية، عند الساعة التاسعة من مساء غد الجمعة 15 أيلول/سبتمبر، المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا واتحاد العاصمة الجزائري بطل مسابقة كأس الكونفدرالية، على لقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

ويسعى الأهلي لتحقيق اللقب للمرة التاسعة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسىي كأكثر أندية القارة السمراء فوزاً به.

وتوّج الأهلى بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بينما فاز اتحاد العاصمة بلقب كأس الكونفدرالية على يونغ أفريكانز التنزاني.

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كيفية مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي

ستقوم شبكة قنوات “بي ان سبورتس” صاحبة الحقوق الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبث مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بنقل مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة، وقد اختارت القناة beIN Sports HD 6 لعرضها، وانتدبت التونسي عصام الشوالي ليكون معلقاً حيادياً بين الفريقين العربيين.

ويخوض الأهلي مباراة كأس السوبر الأفريقي للمرة الـ11 في تاريخه، في حين يسجل اتحاد العاصمة ظهوره الأول. وستكون هذه هي المباراة الثالثة التي تجمع بين الفريقين، بعد لقائهما في دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عام 2005، حينما فاز الأهلي 1-0 ذهاباً في الجزائر، وتعادلا 2-2 إياباً بالقاهرة.

سجل أبطال كأس السوبر الأفريقي

الفريقعدد الألقابالسنة
الأهلي المصري82002, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2021 (مايو), 2021 (ديسمبر)
الزمالك المصري41994, 1997, 2003, 2020
مازيمبي الكونغولي32010, 2011, 2016
النجم الساحلي التونسي21998,2008
الرجاء البيضاوي المغربي22000 ,2019
إينيمبا النيجيري22004 ,2005
الترجي التونسي11995
الوداد البيضاوي المغربي12018
أفريقيا سبورت الإيفواري11993
هارتس الغاني12001
نهضة بركان المغربي12022
أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي11996
أسيك الإيفواري11999
المغرب الرياضي الفاسي12012
الوفاق سطيف الجزائري12015
ماميلودي ساندانز الجنوب أفريقي12017
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