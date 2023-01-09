وقّعت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم اتفاقية حصلت بموجبها شركة الرياضة السعودية على الحقوق الحصرية لبث كأس الدوري البرتغالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

وقال تياجو مادوريرا، المدير التنفيذي للرابطة: “نحن سعداء للغاية بوجود شريك إعلامي مهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ مثل شركة الرياضة السعودية، وهذه الاتفاقية تدعم هدف الدوري المتمثل في اكتساب حضور دولي أوسع لكرة القدم البرتغالية”.

كأس الدوري البرتغالي ثاني أهم مسابقة في البلاد

فيما قال كريستيان بير الرئيس التنفيذي لشركة الرياضة السعودية: “يسعدنا أن نعلن أننا سنبث كأس أليانز حصريًا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعتبر الرابطة شريكًا مهمًا، ونحن عرضنا بالفعل الدوري على SSC هذا الموسم، وإضافة مسابقة الكأس يعزز شراكتنا”.

وأضاف وسيط الاتفاقية ستيفن ريوم من “فور ميديا” (For Media) في دبي: “يسعدنا أن نقدم مسابقة الكأس الأوروبية الممتازة هذه إلى مشاهدي الرياضة على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر SSC”.