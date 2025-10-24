الاتحاد والهلال في قمة الجمعة في جدة، أهم التفاصيل

تقام مساء اليوم قمة في دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، بين الاتحاد والهلال الذي أصبح رابعاً برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين دون هزيمة. سجل 15 هدفاً واستقبل 6 أهداف، أما الاتحاد فهو يحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وهزيمة. سجل 11 هدفاً واستقبل 7 أهداف. هدافي الاتحاد الحاليين يتصدرهم الفرنسي كريم بنزيما وستيفن بيرغوين برصيد 3 أهداف لكل منهما، وموسى ديابي يتصدر صناعة الأهداف بهدفين. أما هدافي الهلال فيتصدرهم البرازيلي ماركوس ليوناردو (4 أهداف)، مع سالم الدوسري كأفضل صانع أهداف بـ3 أهداف، وبنفس الرصيد مالكوم دي أوليفيرا.

سيفتقد الهلال قائده سالم الدوسري للإصابة، وهو لاعب مهم بخبرته وسرعته التي تزعج دفاع الاتحاد. – الاتحاد يسعى لاستغلال ميزة الأرض والجمهور لتحقيق فوز يعيدهم للمنافسة على الصدارة. تاريخياً، الهلال متقدم بعدد الانتصارات بين الفريقين، لكن الاتحاد كسر عقدة لم يربح فيها أمام الهلال لسبع مباريات متتالية في آخر لقاء حقق فيها الفوز بنتيجة 4-1. المباراة تقام الجمعة 24 أكتوبر 2025 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (ملعب الإنماء) في جدة، الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة ثمانية.