فيديو مؤثر لوفاة سيدة إندونيسية وهي تقرأ القرآن

وثّق مشهد مصوّر وفاة سيدة إندونيسية وهي تقرأ القرآن الكريم في مسجد باب السلام في مدينة باندونغ غربي جزيرة جاوا الإندونيسية.

وفي الفيديو المؤثر، تظهر السيدة الراحلة وتدعى رورو روحانة وتبلغ من العمر 67 عاماً، وهي تجلس وسط المسجد وتقرأ القرآن في الميكروفون، ومن حولها مجموعة من النساء يشاركن في مجلس علم نسائي.

ووثّقت الكاميرات روحانة وهي تقرأ القرآن قبل أن تسقط مغشيا عليها لتسود المكان حالة من الارتباك، قبل أن تسارع النساء اللواتي أصبن بالصدمة لإنقاذها، إلا أنها لم تصمد كثيرا، وفارقت الحياة فور سقوطها على الأرض.

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي الإندونيسية تسجيل يظهر وفاة سيدة إندونيسية تبلغ من العمر 67 عاما واسمها رورو روحانة خلال جلسة ختم تلاوة القرآن الكريم في حلقة "مجلس تعليم نور النساء" بمسجد باب السلام في بلدية تشوبلونغ بمدينة باندونغ غربي جزيرة جاوا الإندونيسية، pic.twitter.com/LoZn1upASY — نبراس – إندونيسيا (@NibrasIndonesia) April 13, 2023

ونقلت وسائل إعلام إندونيسية، عن رورو ساري، ابنة السيدة الراحلة قولها إن الواقعة حصلت يوم الأحد الماضي في التاسع من أبريل/نيسان.

وأوضحت أن والدتها ظلت مواظبة على حلقات تلاوة وحفط القرآن الكريم في شهر رمضان خلال الأعوام الماضية، وهي ما تعرف بجلسات التدريس.

وقد دفنت روحانة في مقبرة تشيكوترا قرب قبر زوجها الذي توفي قبل 10 أعوام. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو المؤثر.

وذكرت الفتاة أن السيدة المتوفية ولديها كشك صغير لبيع المواد الغذائية في منزلها، هي أم لـ 5 أبناء. وبحسب عائلتها، فهي كانت شخصية محبوبة من قبل الجميع ومتفانية في خدمة أولادها وأحفادها إلى جانب حرصها على الاجتهاد في العبادة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشهد على سياق واسع، وانهالت التعليقات التي ربطت بين وفاة روحانة وهي تقرأ القرآن وحسن الخاتمة.

ويجدر الذكر، أن أندونيسيا، الدولة الأكبر في العالم من حيث عدد السكان المسلمين، شهدت خلال العام الماضي وفاة امرأة تدعى تسليمة وهي تختم للقرآن الكريم في إحدى حلقات الذكر.