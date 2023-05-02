فيا رياض تستعد للانطلاق في 11 مايو بفيديو ترويجي للممثلة صوفيا فيرغارا

نشرت شركة “فيا رياض” السعودية مقطع فيديو ترويجيا جديدا استعداداً لاطلاقها شاركت فيه الممثلة صوفيا فيرغارا، المشهورة بدورها في دور غلوريا في السلسلة الهزلية الأميركية مودرن فاميلي.
ويظهر مقطع الفيديو ومدته تصل لدقيقتين فيرغارا وهي تستكشف العديد من وجهات الطهي والتسوق والترفيه في جميع أنحاء الرياض.
وقام رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، بمشاركة الفيديو على حسابه الخاص في “تويتر” إلى جانب الإعلان عن افتتاح منطقة التسوق والترفيه الفاخرة الجديدة، في 11 أيار/مايو الجاري.
وعلّق آل الشيخ على الافتتاح قائلا إن الوجهة ستضم العديد من المطاعم والمحلات التجارية ودور السينما الفاخرة.
وسيكون في منطقة “فيا رياض” فندق سانت ريجيس الذي سيضم سبع دور سينما و23 علامة تجارية عالمية و17 مطعما فاخرا.
وكشف آل الشيخ أن الفنان عبد المجيد عبداللع سيحيي حفلا فنيا يوم 18 أيار/مايو الجاري بمناسبة الافتتاح.