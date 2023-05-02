فيا رياض تستعد للانطلاق في 11 مايو بفيديو ترويجي للممثلة صوفيا فيرغارا

نشرت شركة “فيا رياض” السعودية مقطع فيديو ترويجيا جديدا استعداداً لاطلاقها شاركت فيه الممثلة صوفيا فيرغارا، المشهورة بدورها في دور غلوريا في السلسلة الهزلية الأميركية مودرن فاميلي.

ويظهر مقطع الفيديو ومدته تصل لدقيقتين فيرغارا وهي تستكشف العديد من وجهات الطهي والتسوق والترفيه في جميع أنحاء الرياض.

منطقة #فيا_رياض من أفخم وجهات الترفيه في الرياض … تحفة بطراز سلماني تضم العديد من المطاعم والمقاهي والبراندات العالمية وصالات السينما ❤️??

للحجز:https://t.co/gPZRA5DwQr#تقويم_الرياض pic.twitter.com/pjoJ98gcrO — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 1, 2023

وقام رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، بمشاركة الفيديو على حسابه الخاص في “تويتر” إلى جانب الإعلان عن افتتاح منطقة التسوق والترفيه الفاخرة الجديدة، في 11 أيار/مايو الجاري.

وعلّق آل الشيخ على الافتتاح قائلا إن الوجهة ستضم العديد من المطاعم والمحلات التجارية ودور السينما الفاخرة.

وسيكون في منطقة “فيا رياض” فندق سانت ريجيس الذي سيضم سبع دور سينما و23 علامة تجارية عالمية و17 مطعما فاخرا.

يوم ١١ مايو بتشهد الرياض افتتاح وجهة من احدث وارقى الوجهات فيها "فيا رياض" واللي بيضم افخم المطاعم والمتاجر وصالات سينما.. ويوم ١٨ مايو حفلة مختلفة لعبدالمجيد عبدالله بمناسبة الافتتاح في مسرح #فيا_رياض .. وبهذه المناسبة اشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد عراب… pic.twitter.com/84Zv1z01ma — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 30, 2023

وكشف آل الشيخ أن الفنان عبد المجيد عبداللع سيحيي حفلا فنيا يوم 18 أيار/مايو الجاري بمناسبة الافتتاح.

فيا رياض ماراح اتعداه بعد مايفتح تماماً يوم ١١ مايو ???❤️ الله يحفظ مولاي الملك وسيدي ولي العهد ورؤيته المباركه … الرياض بدعم مولاي وسيدي كل يوم جديد مبهر وكل مملكتنا الغاليه …??❤️ جودة الحياة في بلدنا تسابق الزمن????? pic.twitter.com/XpOZ1v5kg9 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 2, 2023