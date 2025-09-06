فوز فيلم «صوت هند رجب» بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي

فاز فيلم “صوت هند رجب” للمخرجة كوثر بن هنية بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين عام 2025. وقد عُرض الفيلم لأول مرة عالميًا هناك، كما رُشِّح لجائزة الأسد الذهبي. وقد حصد الفيلم تصفيقًا حارًا قياسيًا استمر لأكثر من 21 دقيقة، وهو أحد أطول التصفيقات في تاريخ المهرجان. الفيلم دراما قوية تروي القصة المأساوية لفتاة فلسطينية تبلغ من العمر 5 سنوات قُتلت خلال الصراع في غزة عام 2024 . الفيلم من إخراج التونسية كوثر بن هنية واستند إلى تسجيلات صوتية حقيقية للطفلة هند خلال تواصلها مع الهلال الأحمر الفلسطيني قبل مقتلها. وهيمنت أجواء حرب غزة على أروقة المهرجان، حيث افتُتِح برسالة مفتوحة من مجموعة «البندقية من أجل فلسطين» تندد بالعدوان، وترافقت الفعاليات مع مظاهرات تضامنية في شوارع ليدو، كما ارتدى فنانون شارات دعم لفلسطين على السجادة الحمراء. استلهمت مخرجة “صوت هند رجب” التونسية كوثر بن هنية إلى تسجيلات صوتية حقيقية للمكالمة بين الطفلة البالغة خمس سنوات وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، طلبا للنجدة قبل مقتلها. وعُثر بعد 12 يوما على هند قتيلة داخل سيارة مثقوبة بالرصاص في مدينة غزة كانت فيها مع خالها وزوجته وأبنائهما الثلاثة الذين قتلوا جميعا.

