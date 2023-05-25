وظائف جديدة لدى فلاي دبي لمواكبة نمو شبكة الرحلات

تعتزم شركة فلاي دبي توظيف 1120 موظفاً جديداً خلال العام الجاري للعمل في مختلف أقسام الشركة، تماشياً مع النمو القوي في عملياتها وشبكة رحلاتها.

وضمت فلاي دبي منذ بداية العام الجاري 320 موظفاً جديداً، ومن المقرر أن توظف 800 موظف آخرين خلال الشهور المقبلة، وفقاً لصحيفة البيان.

وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع إجمالي القوى العاملة في الناقلة بنسبة 24 % عن مستواه في نهاية العام الماضي والبالغ 4654 موظفاً ليصل إلى 5774 موظفاً من أكثر من 136 جنسية.

وارتفع أعداد الموظفين بنسبة 40%، مع توفيرها 1300 وظيفة جديدة، 80% منها ضمن قطاعي أطقم الخدمة على الطائرات وعمليات الهندسة، كما استأثرت المرأة بحصة نسبتها 36% من إجمالي قوى العمل في الشركة.

يشار إلى أن “فلاي دبي” نقلت أكثر من 3.37 مليون مسافر خلال الفترة من 1 يناير و31 مارس 2023، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.