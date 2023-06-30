فتح باب القبول بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي هذا العام الدراسي (1444هـ) 2023م، للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (67) بالكلية الأمنية للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية بوزارة الداخلي.

ويتم التقديم والتسجيل لدورة الضباط بالكلية من خلال منصة “أبشر توظيف”، بوزارة الداخلية، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 2 يوليو ولمدة خمس أيام، ضمن وفقاً للشروط وضوابط القبول التي من أبرزها يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (طبيعي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، انساني) ومن خريج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجي الأعوام السابقة، ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في مؤهل الثانوية العامة.

كما ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في مؤهل الثانوية العامة، ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

وأوضحت الكلية على موقعها الرسمي أن فتح باب التسجيل للمتقدمين من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي، و سيتم لاحقاً الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئياً عبر إرسال رسالة نصية لجوال المتقدم وعلى المتقدمين متابعة منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية ووسائل التواصل الرسمية.