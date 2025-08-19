فاراداي فيوتشر تطلق منصة تتكامل فيها بلوكتشين وتكنولوجيا السيارات مع العملات المشفرة

أعلنت فاراداي فيوتشر عن محفظة عملات رقمية مُدارة، من خلال دمج تكنولوجيا السيارات الكهربائية المتقدمة مع استثمارات بلوكتشين والعملات المشفرة لتأسيس نموذج أعمال متطور يهدف إلى النمو وزيادة عائد المساهمين. ومن خلال دمج التنقل بالذكاء الاصطناعي وWeb3، يتجسد هذا النهج الاستراتيجي لإدارة محفظة أصول العملات المشفرة بحسب بيان صحفي. وباختصار فإن شركة فاراداي تجمع عملياتها في مجال السيارات مع سوق العملات المشفرة لخلق طريقتين منفصلتين، ولكنهما يرتبطان لتحقيق النمو والمكاسب (وهو ما تسميه جسر ثنائي (Dual-Flywheel & Dual-Bridge). فهنا محور أول وهو النشاط الرئيسي لشركة فاراداي فيوتشر، اي تصميم وبيع السيارات الكهربائية باستخدام ما يُطلقون عليه “الذكاء الاصطناعي المُجسّد” (EAI) والفكرة هي أن تكون سياراتهم جزءًا من الجيل القادم من التكنولوجيا المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي. ويرتبط هذا المحور مع محور العملات المشفرة، وهو مشروعهم الجديد في مجال العملات المشفرة. ومن خلاله تُنشئ فاراداي فيوتشر شركة فرعية منفصلة للاستثمار في الأصول المشفرة، بهدف الاستفادة من النمو المُحتمل للسوق. صُممت هذه الشركة الجديدة لتوليد مصدر دخل جديد يُمكن استخدامه لتمويل أعمالهم في مجال السيارات الكهربائية. يشير جزء “الجسر المزدوج” من الاستراتيجية إلى ربط أعمالها التقليدية (Web2) بعالم العملات المشفرة اللامركزي Web3 وتخطط لاستخدام تقنية البلوك تشين في مجالات مثل مبيعات السيارات والتفاعل مع العملاء، مما يخلق رابطًا مباشرًا بين العالمين.

ففي إطار هذه الاستراتيجية الجديدة، أعلنت الشركة عن منتج مالي جديد مرتبط بمؤشر أقوى العملات المشفرة، وهو خزينة أو محفظة رقمية تتبع مؤشر أفضل 10 عملات مشفرة (باستثناء العملات المستقرة). سيستخدم هذا المؤشر بعد ذلك لإنشاء خزانة C10، وهو صندوق سيستثمر في هذه العملات المشفرة العشرة. تخطط الشركة لجمع ما يصل إلى مليار دولار للاستثمار في هذا الصندوق، بهدف أولي قدره 30 مليون دولار. ستُستخدم أرباح هذا الصندوق لدعم أعمالهم الرئيسية، وربما تمويل منتجات جديدة أو حتى إعادة شراء أسهم.

كيف تعمل المنصة؟

تُستثمر الأموال في العملات المشفرة وهي العشرة الأولى في محفظة C10 Treasury والمحفظة هي منتج استثماري مبني على مؤشر C10، الذي يتتبع أكبر 10 عملات رقمية مشفرة في العالم. وتُعدّل المحفظة (تُعاد موازنتها) باستمرار للحفاظ على توافقها مع المؤشر. وتُستخدم العملات التي تُدرّ دخلاً خاملاً (أي بدون مضاربات وعمليات بيع وشراء) من خلال التخزين لتوليد عائد إضافي.

وهي مُصممة لزيادة قيمتها بمرور الوقت، فيما تستخدم حلول حفظ احترافية للحفاظ على الأصول آمنة.

وتتضمن آلية المنصة استراتيجيات للحد من الخسائر خلال فترات ركود السوق، فيما تُولّد تدفقات نقدية وتُضاعف العوائد لأداء أقوى على المدى الطويل. وهي بالأساس محفظة عملات رقمية مُدارة وآمنة ومُدرة للدخل، مبنية على أكبر 10 عملات رقمية مشفرة، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو والحماية.