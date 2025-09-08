غداً، جدة تستضيف “سيريدو 2025”.. منصة تجمع المستثمرين والممولين

تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات معرض “سيريدو 2025” في “سوبر دوم جدة“، برعاية وزارة الشؤون البلدية والإسكان، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمطورين العقاريين وشركات التمويل والخبراء المختصين في الاستثمار العقاري. ويهدف المعرض إلى تعزيز المعرفة والممارسات الحديثة في القطاع، إلى جانب دعم مبادرات الاستدامة ورفع كفاءة السوق العقارية.

ويركز المعرض هذا العام على سلسلة ورش وجلسات حوارية تغطي موضوعات متنوعة أبرزها: “الذكاء الاصطناعي في الوساطة العقارية”، و”الأثر الاقتصادي لتملك غير السعوديين للعقار”، و”التسويق العقاري وأهدافه”، إضافة إلى ورش متخصصة حول إدارة الطاقة وصناعة المحتوى العقاري ودور السياحة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية.

ويشارك في الحدث عدد من كبرى شركات التطوير العقاري، إلى جانب البنوك وشركات التمويل التي تستعرض مشاريع سكنية جديدة وحلولاً تمويلية مبتكرة، في خطوة تستهدف دعم برامج التملك السكني، وزيادة المعروض العقاري، وتنمية الاستثمارات النوعية.

ويُعد “سيريدو 2025” منصة شاملة تجمع المستثمرين والمطورين والممولين تحت سقف واحد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز قطاع الإسكان والعقار كأحد ركائز النمو الاقتصادي.