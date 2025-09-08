فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةعقارات

غداً، جدة تستضيف “سيريدو 2025”.. منصة تجمع المستثمرين والممولين

معرض سيريدو للتطوير والتمليك العقاري تحت رعاية وزارة البلديات والإسكان حدثًا رائدًا يتجاوز حدود المألوف ويعكس التطورات الجوهرية في مسار النشاط العقاري وسوق العقارات المتنامي في جدة

فريق التحرير by فريق التحرير
صورة جدة- للتوضيح فقط- المصدر/ وكالة الأنباء السعودية

تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات معرض “سيريدو 2025” في “سوبر دوم جدة“، برعاية وزارة الشؤون البلدية والإسكان، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمطورين العقاريين وشركات التمويل والخبراء المختصين في الاستثمار العقاري. ويهدف المعرض إلى تعزيز المعرفة والممارسات الحديثة في القطاع، إلى جانب دعم مبادرات الاستدامة ورفع كفاءة السوق العقارية.

ويركز المعرض هذا العام على سلسلة ورش وجلسات حوارية تغطي موضوعات متنوعة أبرزها: “الذكاء الاصطناعي في الوساطة العقارية”، و”الأثر الاقتصادي لتملك غير السعوديين للعقار”، و”التسويق العقاري وأهدافه”، إضافة إلى ورش متخصصة حول إدارة الطاقة وصناعة المحتوى العقاري ودور السياحة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية.

ويشارك في الحدث عدد من كبرى شركات التطوير العقاري، إلى جانب البنوك وشركات التمويل التي تستعرض مشاريع سكنية جديدة وحلولاً تمويلية مبتكرة، في خطوة تستهدف دعم برامج التملك السكني، وزيادة المعروض العقاري، وتنمية الاستثمارات النوعية.

ويُعد “سيريدو 2025” منصة شاملة تجمع المستثمرين والمطورين والممولين تحت سقف واحد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز قطاع الإسكان والعقار كأحد ركائز النمو الاقتصادي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...