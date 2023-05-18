غادة والي تتهم فنان روسي بالتسلق لحصد الشهرة من اتهاماته ضدها

نفت المصممة المصرية غادة والي الاتهامات التي وجّهها اليها الفنان الروسي بشأن تصاميمها الجديدة الخاصة بحملة إحدى شركات المياه الغازية وهي شركة بيبسي، قائلة إن ادعاءات الفنان الروسي غريغوري كوراسوف لا أساس لها من الصحة وكاذبة وأضافت أن الفنان الروسي يسعى لحصد الشهرة على حسابها عبر اتهمامها زوراً من وقت لآخر بسرقة لوحاته من دون أن يقدّم أي إثبات بحسب موقع القاهرة 34، وأن تصاميمها الخاصة بالحملة أصلية ولا تمت الى رسوماته بصلة، موضحة أنه اتّهمها بذلك بدون تقديم إثبات أو الإشارة الى رسوماته التي يدّعي أنها مأخوذة منها.

ونال كوراسوف شهرة عالمية بأسلوبه الفريد في تطويع الأجسام البشرية ضمن أشكال هندسية رغم أن البعض يخطئ ويعتقد أنه من المدرسة التكعيبية إلا أنه في الحقيقة من حركة البنائية الجديدة التي انطلقت من دول أوروبا الشرقية- وهو من مواليد 1958، وكانت لوحاته تباع بقرابة 50 ألف دولار بحسب ناقد تشكيلي أمريكي وتعرض أعماله في معارض عالمية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن توفرها على موقعه على الإنترنت http://www.kurasov.com.

لوحة للفنان الروسي من أعماله لسنة 2020

ونقلت تقارير عن المحامي المصري الذي وكله الفنان التشكيلي ، إن كوراسوف اكتشف أن أحد لوحاته ورسوماته الفنية تم استخدامها في إعلان على جميع وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية، الخاصة بشركة بيبسي وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة. وأوضح المحامي، أن الفنان الروسي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة بيبسي والمصممة غادة والي، وطالب بتعويض مادي ضخم واعتذار رسمي من الشركة عن تلك الأفعال غير المبررة لسرقة مجهود وأعمال شخص ونسبها إليهم.

وأردف المحامي بأن أعمال كوراسوف واضحة، وأن لديهم جميع المستندات الدالة على أن تلك الرسومات التي ظهرت في الإعلانات ملك الفنان الروسي.

وقالت والي: “فكرة التصاميم هي توثيق التسلسل الزمني للتطور الغرافيكي للثقافة المرئية المصرية، وكل عبوة تصوّر عصراً مختلفاً وتقنية إيضاحية تمثل كلاً من الشخصية المصرية والعلامة التجارية. وزعمت غادة والي أن الفنان الروسي يسعى لحصد الشهرة على حسابها عبر اتهمامها زوراً من وقت لآخر بسرقة لوحاته من دون أن يقدّم أي إثبات. وذلك في إشارة لاتهاماته السابقة بخصوص تصاميم جدارية “مترو الأنفاق” والتي تصدّر على أثرها تريندات السوشيال ميديا.

يذكر أن وزارة النقل المصرية أقالت عصام والي رئيس مجلس إدارة للهيئة القومية للأنفاق في يوليو الماضي بعد أزمة الرسومات التي وضعت في إحدى محطات مترو الأنفاق في مصر، وهي محطة “كلية البنات”، والتي قِيل إن “مُصممتها غادة والي نسختها من تصميمات الفنان الروسي جورجي كوراسوف”، ما أثار حالة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطرت هيئة الأنفاق على إثره إلى إزالة تلك الرسومات.

وتتناول لوحات من أعمال كوراسوف الحضارة المصرية القديمة والفراعنة.

لوحة كوراسوف لـ إيزيس -أسطورة إيزيس وأوزوريس

يذكر أن والي متزوجة من الفنان حسن أبو الروس