عيب خطير في مكابح السيارات الكهربائية تستدعي تسلا بسببه كل سياراتها بالصين

أشارت بلومبرغ إلى استدعاء شركة تسلا كل السيارات التي باعتها بالصين أي قرابة مليون و100 ألف سيارة، بسبب عيب في المكابح وهو خلل خطير في السيارات الكهربائية التي لا يشعر السائق فيها بأنه يضغط لزيادة السرعة نظرا لأنها لا تصدر ضجيجا كما هو الحال مع هدير محركات سيارات الاحتراق الداخلي والتي بدأت بتتشغيل أصوات اصطناعية لضجيج المحرك الساكن أصلا.

ويكمن الخلل في زيادة السرعة غير المتعمدة التي بدأت تتكشف بين عيوب السيارات الكهربائية التي برزت مع عمليات استدعاء سيارات تويوتا الكهربائية بسبب التسارع غير المقصود التي بدأت في عام 2009. يمكن أن يصبح التسارع غير المقصود أكثر شيوعًا وأكثر حدة مع السيارات الكهربائية ، التي تفتقر إلى ضجيج محرك الدوران يدرك فيه السائق أنه قد ضغط على الدواسة السرعة بالخطأ. وفي حين يؤدي الضغط على دواسة البنزين أيضًا إلى إنتاج عزم دوران فوري يؤدي ذلك إلى إقلاع السيارة بشكل أسرع من السيارات التي تعمل بالبنزين.

والذي يحصل هو أن نظام الفرامل يستفيد من الطاقة التي يولدها السائق مع التسارع لإعادة توجيه تلك الطاقة للبطارية للاستفادة منها لشحنها، لكن سيارات تسلا لم تكن تسمح للسائقين ضبط شدة الفرملة ولا تنبههم عند إفراطهم بالضغط على دواسة السرعة لفترة طويلة بصورة زائدة، وهو الأمر الذي يؤدي لخلل في الدواسة بحسب السلطات الصينية.

ولن تكون عملية الاستدعاء قضية صعبة لأن إصلاح الخلل سيكون بإرسال ملف تحديث لنظام تسلا عبر الاتصال اللاسلكي بالإنترنت.

سييتح إصلاح البرنامج للسائقين ضبط شدة الكبح المتجدد وضبط حالة المصنع الافتراضية للنظام. ستبدأ سيارات الشركة أيضًا في إخطار السائقين عندما يضغطون على دواسة الوقود لفترة طويلة.

باعت Tesla حوالي 1.13 مليون سيارة في الصين من عام 2014 حتى مارس ، وفقًا لبيانات من مركز أبحاث وتكنولوجيا السيارات الصيني و بلومبرغ Bloomberg Intelligence.

تعرضت الشركة للانتقادات في الصين عدة مرات بسبب ادعاء السائقين أن هناك مشاكل في التسارع والكبح في سياراتهم. ونالت القضية الاهتمام في أكثر الحالات شهرة ، ووقتها صعدت ابن مالك سيارة تسلا طراز 3 فوق سيارة في جناح تسلا في معرض شنغهاي للسيارات 2021 وصرخت أن والدها كاد يموت عندما كان يقود السيارة بسبب خلل في الفرامل. تم تصوير ونشر الحادثة التي انتشرت على نطاق واسع وتصدرت عناوين الصحف الدولية.

أصدر تسلا في النهاية اعتذارًا علنيًا بعد تعرضها لانتقادات من السلطات المحلية ووسائل الإعلام دون الاعتراف بأي خلل. أصدرت الشركة لاحقًا سجلات بيانات للمركبة تظهر أنها كانت تسير بسرعة 118.5 كيلومترًا في الساعة (74 ميلًا في الساعة) قبل الاصطدام مباشرة.

وقع حادث منفصل في نوفمبر 2022 تضمن حادثًا مميتًا بسيارة رياضية من طراز Y. قالت تسلا مجددًا إن الحادث لم يكن بسبب عطل ، مشيرًا إلى البيانات المأخوذة من السيارة والتي لا تُظهر أي دليل على استخدام دواسة الفرامل قبل الاصطدام.