عقارات دبي: ارتفاع أسعار الفلل والمنازل بنسبة 92% خلال ثلاث سنوات مع ازدهار سوق العقارات

سجل قطاع العقارات في دبي مبيعات قياسية بلغت 18.2 مليار دولار في شهر واحد مع 82 مليون دولار في فلل نخلة جميرا الرائدة في أبوظبي جزيرة فهد الدار العقارية أبوظبي العقارية: أعلنت الدار عن تطوير جزيرة فهد بقيمة 10.9 مليار دولار مع خطة لبناء 6000 منزل

عقارات دبي: ارتفعت أسعار الفلل والتاون هاوس بنسبة 92٪ في ثلاث سنوات مع ازدهار سوق العقارات يواصل المشترون النظر إلى دبي كوجهة لزيادة رأس المال والاستثمار طويل الأجل، مدفوعًا بنمو المدينة والشركات الجديدة وجاذبيتها السياحية وجاذبيتها السكنية. وبحسب تقرير سوق العقارات في دبي مايو 2025 حافظ قطاع البيع على الخارطة على الثقة مع زيادة بنسبة 13 في المائة في متوسط ​​سعر البيع على أساس شهري وارتفاع بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي. وسجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 54 مليار درهم إماراتي في معاملات بيع العقارات في جميع أنحاء دبي في مايو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11 في المائة عن الشهر السابق. ارتفعت أسعار الفلل والمنازل بنسبة 92 في المائة منذ مايو 2022، حيث ارتفعت من 3,475,523 درهمًا إماراتيًا إلى 6,682,023 درهمًا إماراتيًا على مدى ثلاث سنوات. وشهدت هذه العقارات زيادة في الأسعار بنسبة 35 في المائة خلال العام الماضي وحده عبر مجمعات الفلل والمنازل، وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. يتدفق المستثمرون إلى دبي “لا ينمو سوق العقارات في دبي فحسب – بل إنه يعيد تعريف معايير الاستثمار، وخاصةً بالنسبة للفلل والمنازل. تخيل أنك تضاعف استثمارك تقريبًا في ثلاث سنوات فقط – هذا هو الواقع بالنسبة لمالكي الفلل والمنازل في دبي.

يشير قال لويس ألسوب، رئيس مجلس إدارة ألسوب آند ألسوب، بالقول:” لا يزال نقص المعروض من المنازل عالية الجودة، وخاصة الفلل الجاهزة والمحدثة، يغذي هذا النمو. يسعى المشترون إلى الحصول على حيز واسع ضمن مجتمعات قائمة ومنازل جاهزة يمكنهم الانتقال إليها على الفور وهو بالضبط ما تتمتع به مجتمعات مثل المرابع العربية وجميرا جولف إستيتس وفيكتوري هايتس”.

أظهر سوق العقارات الثانوي في المدينة قوة الشهر الماضي، حيث ارتفعت قيمة المبيعات الإجمالية بنسبة 68% على أساس سنوي وارتفع متوسط ​​أسعار إعادة بيع المنازل بنسبة 32%. كما زاد حجم معاملات السوق الثانوي بنسبة 28% على أساس سنوي، مما يشير إلى اتجاه نحو تملك المنازل للمغتربين المقيمين في المدينة. وحافظ قطاع العقارات على ثقته بزيادة قدرها 13% في متوسط ​​سعر البيع على أساس شهري وارتفاع بنسبة 20% على أساس سنوي. ويواصل المشترون النظر إلى دبي كوجهة لتقدير رأس المال والاستثمار طويل الأجل، مدفوعًا بنمو المدينة والأعمال التجارية الجديدة وجاذبيتها السياحية وجاذبيتها السكنية. وأفادت دائرة الأراضي والأملاك بانخفاض شهري في حجم تجديد الإيجارات (19%) والقيمة (17%)، بينما تعززت عقود الإيجار الجديدة مع زيادة الحجم بنسبة 15% وارتفاع القيمة بنسبة 9% على أساس شهري. ويشير هذا إلى أن المستأجرين يستكشفون المناطق الضواحي بحثًا عن عقارات وسط زيادات مستمرة في أسعار الإيجار في المواقع الرئيسية. وتشهد الأحياء القديمة الراسخة اهتمامًا متجددًا، لا سيما للمنازل التي تم تجديدها جيدًا. يدرك البائعون الإمكانات الكامنة في تجديد العقارات القديمة، حيث أصبحت هذه المنازل الحديثة داخل مجتمعاتهم الآن تحقق أسعارًا أعلى.

وقال ألسوب: “نشهد الآن المزيد من البائعين الذين يقومون بالترقية وإدراج منازلهم مع نمو الطلب على العقارات الأكبر حجمًا والمجددة حديثًا”. “توفر العديد من منازل دبي القديمة مساحة لا مثيل لها، حيث يختار المشترون المنازل الحديثة والمجددة بدلاً من بذل الوقت والجهد في ترقية أنفسهم”. تعكس البيانات قيمة الاستثمار في سوق العقارات في دبي، وخاصة في قطاع الفلل والمنازل متعددة الطوابق. ومع استمرار دبي في جذب الأفراد ذوي الثروات العالية والمقيمين على المدى الطويل، يظل الطلب قويًا على المنازل التي توفر المساحة وأسلوب الحياة والجاهزية للسكن.

ويظهر أن المستثمرون واثقون ن النمو طويل الأجل خاصة وقد سجل قطاع العقارات في دبي 6.25 مليار دولار من المعاملات الأسبوع الماضي، بما في ذلك شقة جميرا بقيمة 45 مليون دولار .