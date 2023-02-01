طقس السعودية: أمطار وثلوج وصقيع حتى الجمعة

تشهد معظم مناطق المملكة العربية السعودية تقلبات جوية حتى يوم الجمعة المقبل تشمل نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وارتفاعاً للأمواج وهطولاً لأمطار رعدية متفاوتة الغزارة وتساقطاً للثلوج وانخفاضاً في درجات الحرارة وتكوناً للصقيع.



وتصل سرعة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار إلى أكثر من 60 كلم / ساعة وقد تسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية على أجزاء من مناطق؛ تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل القصيم، الشرقية والرياض.. وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع توقع بارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق لتصل إلى أكثر من مترين ونصف.

وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة يصاحبها جريان للسيول وتساقط للبرد وتيارات هابطة نشطة السرعة إلى يوم الأربعاء على مناطق تبوك (تبوك، حقل، الوجه، ضباء، أملج، نيوم، شرما، تيماء)، الحدود الشمالية (رفحاء، عرعر، طريف) والجوف (سكاكا، دومة الجندل، القريات، طبرجل) يمتد تأثيرها على مناطق؛ حائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة)، القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة) والشرقية (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا).

ولا يستبعد تساقط الثلوج من مساء الأربعاء والخميس على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر)، في حين تنخفض درجات الحرارة بدءأ من يوم الأربعاء على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال منطقة المدينة المنورة، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين (صفر إلى 4مْ)، ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من تلك المناطق، بينما تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين (4إلى 7مْ) على مناطق القصيم، الرياض وشمال المنطقة الشرقية وذلك بدءأ من يوم الخميس المقبل.

ودعا المركز لمتابعة قنوات التواصل لديه، لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيباً بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.

أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل.

وبينت أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد, ستتأثر منطقة المدينة المنورة بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل العيص وبدر وينبع والعلا وخيبر المدينة المنورة والمهد ووادي الفرع والحناكية، وأجزاء من المنطقة الشرقية تشمل حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وأجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم.

وأوضحت أنه يتوقع أن تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وخليص وبحرة ، وأجزاء من منطقة الرياض تشمل الرياض العاصمة والخرج والمزاحمية القويعية والمجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف، وأجزاء من المنطقة الشرقية، إضافة إلى تساقط الثلوج يومي الأربعاء والخميس المقبلين على مرتفعات منطقة تبوك في جبل اللوز وعلقان والظهر.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.