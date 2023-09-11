ضرب ليبيا واقترب من مصر.. ماذا تعرف عن إعصار دانيال العنيف؟

اقترب إعصار دانيال من الوصول إلى مصر، بعدما أوقع خسائر كبيرة في اليونان وليبيا خلال الأيام الأخيرة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن إعصار دانيال وصل السواحل الليبية قبل ساعات، وتسبب في هطول أمطار غزيرة، بالإضافة لعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار.

وأوضحت أن ليبيا تعرضت ليوم عصيب بسبب العاصفة دانيال، وهو ما دفع السلطات لرفع حالة الطوارئ للتأهب في جميع المدن المتأثرة.

إعصار دانيال في مصر – المصدر: الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إعصار دانيال في مصر – المصدر: الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إعصار دانيال في مصر – المصدر: الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية

وحسب المصدر فإنه من المنتظر أن تصل بقايا إعصار دانيال إلى غرب مصر في وقت لاحق اليوم الاثنين، بعد أن فقد معظم قوته وأصبح منخفضا جويا متعمقا يصحبه سقوط أمطار ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وسيشعر كل سكان مصر بالإعصار دانيال يومي الاثنين والثلاثاء، خاصة مناطق السلوم ومطروح وسيوة.

وتسبب إعصار دانيال في مقتل 10 أشخاص في اليونان، فضلا عن أضرار بمليارات الدولارات، بحسب تقارير صحفية محلية.

وبعد أن غادرت العاصفة دانيال اليونان، تحركت نحو الأراضي الليبية، لتكون على موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول.