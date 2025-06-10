 صندوق حماية بقيمة 150 مليون دولار لحماية مصالح مستخدمي العملات الرقمية من بينغ إكس

أطلقت بينغ إكس BingX، المنصة العالمية في تداول العملات الرقمية وشركة الذكاء الاصطناعي والويب 3.0، صندوق الحماية Shield Fund، والذي يمثل احتياطيَّ سلامة دائم بقيمة 150 مليون دولار مصمم لحماية المستخدمين من الحوادث غير المتوقعة، بما يشمل الثغرات التقنية أو المخاطر الأمنية أو التهديدات السيبرانية على المنصة. وبخلاف نماذج الضمان التقليدية، يعد هذا الصندوق ممولاً ذاتياً ونشطاً على الدوام، ويمكّن بينغ إكس من الاستجابة سريعاً وتبني معايير الأمان المثلى لحماية المستخدمين. وتؤكد هذه المبادرة على التزام بينغ إكس بالشفافية والمساءلة ورؤيتها الفريدة التي تضع المستخدمين أولاً.

وتم تأسيس الصندوق مع مراعاة انسجامه مع معايير الاستدامة على المدى الطويل، ويتميز بعمليات تدقيق داخلية مستمرة وتقييمات ديناميكية للمخاطر. كما يقدم لمستخدمي بينغ إكس مستويات إضافية من الحماية المباشرة إلى جانب طمأنتهم حيال تعرضهم للمخاطر، بما يرسخ مكانة بينغ إكس الرائدة في تداول العملات الرقمية الآمن والمسؤول.

وفي هذا السياق، قالت فيفيان لين، رئيسة قسم المنتجات في بينغ إكس BingX: “يعد إطلاق صندوق الحماية Shield Fund خطوة استراتيجية ضمن رؤيتنا التي تضع المستخدمين في المقام الأول. ولا يمثل هذا الصندوق مجرد حماية مالية فحسب، بل يجسد إيماننا العميق بمسؤوليتنا الواسعة اتجاه المستخدمين. ويأتي إطلاقه ليرسخ التزامنا بتأسيس بيئة تداول تتسم بالأمان والشفافية وتلبي متطلبات المستقبل. وبينما تسجل منصتنا وتيرة نمو مميزة، نواصل الوفاء بمسؤولياتنا عبر دعم المستخدمين بالأنظمة والأدوات التي تعزز ثقتهم ومرونتهم على المدى الطويل”.

وعقب تطبيق إثبات الاحتياطات Proof-of-Reserve، يكتب إطلاق صندوق الحماية Shield Fund فصلاً جديداً في مساعي بينغ إكس المتواصلة للارتقاء بنزاهة المنصة وتعزيز حماية المستخدمين. وتُشكّل هذه المبادرات مجتمعةً أساساً متيناً لبيئة تداول أكثر شفافيةً وأماناً ومساءلة. وبالنظر إلى المستقبل، تُواصل بينغ إكس التزامها بتوفير تدابير سلامة استباقية وابتكارات رائدة في البنية التحتية لحماية مصالح المستخدمين.